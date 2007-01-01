Характеристики товара
Описание
Мягкое уютное кресло в современном стиле, обитое зеленым кож.замом, на каркасе из черного металла. Благодаря своему универсальному дизайну и лаконичному сочетанию цветов такое кресло гармонично впишется практически в любой современный интерьер кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или дома.
КОМФОРТНЫЙ ДИЗАЙН
Дизайн модели основан на выдержанной цветовой гамме. Линии металлического каркаса, опоясывающие мягкое сидение, делают дизайн модели особенно стильной. Ножки плавно переходят в подлокотники и спинку, подчеркивая каждый изгиб кресла. Спинка, отклоненная под небольшим углом, и мягкая подушечка на сидении дают еще больший комфорт при использовании.
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
На шарнирах позволяют без помех использовать кресло на неровной поверхности. На опорах имеются подпятники из эластичной резины, которые придают антискользящие свойства.
КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ
Кресло изготовлено из материалов высокого качества. Каркас выполнен из металла и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Использование кож.зама в качестве обивки делает модель не только по современному стильной, но и практичной.
Максимальная статическая нагрузка на кресло – 200 кг.
КОМФОРТНЫЙ ДИЗАЙН
Дизайн модели основан на выдержанной цветовой гамме. Линии металлического каркаса, опоясывающие мягкое сидение, делают дизайн модели особенно стильной. Ножки плавно переходят в подлокотники и спинку, подчеркивая каждый изгиб кресла. Спинка, отклоненная под небольшим углом, и мягкая подушечка на сидении дают еще больший комфорт при использовании.
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
На шарнирах позволяют без помех использовать кресло на неровной поверхности. На опорах имеются подпятники из эластичной резины, которые придают антискользящие свойства.
КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ
Кресло изготовлено из материалов высокого качества. Каркас выполнен из металла и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Использование кож.зама в качестве обивки делает модель не только по современному стильной, но и практичной.
Максимальная статическая нагрузка на кресло – 200 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина625 мм
- Высота870 мм
- Вес11.10 кг
- Материал сиденьякожзам
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки11.50 кг
- Объём упаковки0.38 м3
- Изделия стопируютсяНет