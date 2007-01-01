Товар в корзине. Перейти
Кресло Olive - фото 1Кресло Olive - фото 2Кресло Olive - фото 3Кресло Olive - фото 4Кресло Olive - фото 5
NEW

Кресло Olive

Артикул: CH-078-231
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло лаунж Kate, серый
Фотография товара Кресло лаунж Kate, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкое уютное кресло в современном стиле, обитое зеленым кож.замом, на каркасе из черного металла. Благодаря своему универсальному дизайну и лаконичному сочетанию цветов такое кресло гармонично впишется практически в любой современный интерьер кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или дома.

КОМФОРТНЫЙ ДИЗАЙН
Дизайн модели основан на выдержанной цветовой гамме. Линии металлического каркаса, опоясывающие мягкое сидение, делают дизайн модели особенно стильной. Ножки плавно переходят в подлокотники и спинку, подчеркивая каждый изгиб кресла. Спинка, отклоненная под небольшим углом, и мягкая подушечка на сидении дают еще больший комфорт при использовании.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
На шарнирах позволяют без помех использовать кресло на неровной поверхности. На опорах имеются подпятники из эластичной резины, которые придают антискользящие свойства.

КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ
Кресло изготовлено из материалов высокого качества. Каркас выполнен из металла и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Использование кож.зама в качестве обивки делает модель не только по современному стильной, но и практичной.
Максимальная статическая нагрузка на кресло – 200 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина625 мм
  • Высота870 мм
  • Вес11.10 кг
  • Материал сиденьякожзам
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки11.50 кг
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела стулья-кресла

Товар в корзине

Кресло Olive
Кресло Olive
15 690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.