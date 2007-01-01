Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул компьютерный Light grey, произведённого компанией ChiedoCover
Стул компьютерный Light grey
7 оценок
13 690
Товар в корзине. Перейти
Стул компьютерный Light grey - фото 1Стул компьютерный Light grey - фото 2Стул компьютерный Light grey - фото 3Стул компьютерный Light grey - фото 4Стул компьютерный Light grey - фото 5

Стул компьютерный Light grey

Артикул: CH-079-999
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1060/1130 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное Prism, сетка, пластик, белый, оранжевый
Фотография товара Кресло офисное Prism, сетка, пластик, белый, оранжевый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный
Фотография товара Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Light — это удобное и функциональное решение для офисной работы с современным дизайном. Кресло оснащено высокой спинкой и регулируемым по высоте подголовником из сетки, обеспечивающим вентиляцию и комфорт. Сиденье выполнено из качественной ткани, обеспечивающей комфортную посадку. Пластиковые подлокотники добавляют удобства в использовании. Механизм качания Топган обеспечивает регулировку угла наклона и фиксацию в удобном положении. Это кресло станет удобным и практичным решением для современного офиса. Максимальная нагрузка — 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1060/1130 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья450/540 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, коричневая ткань, ножки черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, коричневая ткань, ножки черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29034
9 390 ₽

Стул Kongsberg, коричневая ткань, ножки черный

84
Распродажа
Фотография товара Стул Гаага велюр OSCAR 046 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 046 , произведённого компанией ChiedoCover
от6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага велюр OSCAR 046

78
Фотография товара Стул Версаль велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Версаль велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стул Версаль велюр зеленый

59
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул Halmar Kraken, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar Kraken, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стул Halmar Kraken, бежевый

54
Распродажа
Фотография товара Стул Safir, шенилл Viola grey, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, шенилл Viola grey, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29033
9 290 ₽

Стул Safir, шенилл Viola grey, старинный орех

36
Фотография товара Кресло Soho, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Soho, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена

Кресло Soho, коричневое

50
В наличии 64 шт.
Фотография товара Стул Белладжио бархат коралл ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Белладжио бархат коралл ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стул Белладжио бархат коралл ножки золото

76
Фотография товара Стул барный Гарда серый бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Гарда серый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Стул барный Гарда серый бархат ножки золото

61
Распродажа
Фотография товара Стул Седа бежевый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Седа бежевый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79040
7 890 ₽Оптовая цена

Стул Седа бежевый / черный

37
Распродажа
Фотография товара Стул барный Маллин, велюр Palermo sky 08, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Маллин, велюр Palermo sky 08, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19019
9 990 ₽

Стул барный Маллин, велюр Palermo sky 08, ножки металл

10
В наличии 2 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло Moris, искусственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Moris, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
от25 89025
34 290 ₽

Кресло Moris, искусственная замша

7
Фотография товара Кресло Mario со съёмной подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mario со съёмной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от33 750
Оптовая цена

Кресло Mario со съёмной подушкой

14
Распродажа
Фотография товара Полукресло Dolche, иск. кожа Marvel black, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Dolche, иск. кожа Marvel black, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59053
15 890 ₽

Полукресло Dolche, иск. кожа Marvel black, ножки бук морилка черная

7
Настоящее фото товара Кресло Гэрью Бежевое с Пуфом, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло Гэрью Бежевое с Пуфом

13
Фотография товара Кресло Хукер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хукер, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990

Кресло Хукер

30
Фотография товара Кресло Стоун, букле, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун, букле, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
29 990

Кресло Стоун, букле, темно-серый

12
В наличии 1 шт.В пути 12 шт.
Фотография товара Кресло Винтаж, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Винтаж, велюр , произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена

Кресло Винтаж, велюр

11
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-C Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-C Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-C Brown

6
Фотография товара Кресло Амстер сосна вишня, бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер сосна вишня, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер сосна вишня, бордовое

39
Фотография товара Кресло Ральва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ральва, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло Ральва

39

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99011
8 890 ₽

Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные

58
Фотография товара Стул Патрицио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Патрицио, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул Патрицио

88
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул барный Mars, иск.шерсть Merino 002, ножки бук ,морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mars, иск.шерсть Merino 002, ножки бук ,морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790

Стул барный Mars, иск.шерсть Merino 002, ножки бук ,морилка черная

10
Фотография товара Стул Movie simple от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Movie simple, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стул Movie simple

9
В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Bar conus, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Terra Bar conus, желтый

8
В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, брусничный, велюр, каркас металл, черный , произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стул мягкий поворотный, брусничный, велюр, каркас металл, черный

13
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Юнит 2, дуб коньяк, токио смок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Юнит 2, дуб коньяк, токио смок, произведённого компанией ChiedoCover
16 69016
19 690 ₽Оптовая цена

Стул Юнит 2, дуб коньяк, токио смок

15
Фотография товара Стул Miro, морской, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Miro, морской, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Стул Miro, морской, велюр

11
В наличии 80 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Zentic, вращающийся, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Zentic, вращающийся, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Zentic, вращающийся, серый

13
New
Фотография товара Стул Ralph, букле, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ralph, букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Стул Ralph, букле, бежевый

15
В наличии 23 шт.

Товар в корзине

Стул компьютерный Light grey
Стул компьютерный Light grey
13 690
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло Moris, искусственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Moris, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
от25 89025
34 290 ₽

Кресло Moris, искусственная замша

7
Фотография товара Кресло Mario со съёмной подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mario со съёмной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от33 750
Оптовая цена

Кресло Mario со съёмной подушкой

14
Распродажа
Фотография товара Полукресло Dolche, иск. кожа Marvel black, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Dolche, иск. кожа Marvel black, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59053
15 890 ₽

Полукресло Dolche, иск. кожа Marvel black, ножки бук морилка черная

7
Настоящее фото товара Кресло Гэрью Бежевое с Пуфом, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло Гэрью Бежевое с Пуфом

13

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено