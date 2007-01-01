Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул компьютерный Light
Стул компьютерный Light
7 оценок
12 990
Стул компьютерный Light - фото 1Стул компьютерный Light - фото 2Стул компьютерный Light - фото 3Стул компьютерный Light - фото 4Стул компьютерный Light - фото 5

Стул компьютерный Light

Артикул: CH-079-998
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1060/1130 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Light — это удобное и функциональное решение для офисной работы с современным дизайном. Кресло оснащено высокой спинкой и регулируемым по высоте подголовником из сетки, обеспечивающим вентиляцию и комфорт. Сиденье выполнено из качественной ткани, обеспечивающей комфортную посадку. Пластиковые подлокотники добавляют удобства в использовании. Механизм качания Топган обеспечивает регулировку угла наклона и фиксацию в удобном положении. Это кресло станет удобным и практичным решением для современного офиса. Максимальная нагрузка — 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1060/1130 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья450/540 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

