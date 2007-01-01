Характеристики товара
Описание
Стул Like — универсальное решение для учебных пространств, конференц-залов и зон ожидания. Лёгкий, мобильный и эргономичный, он легко перемещается благодаря роликам и занимает минимум места при хранении. Каркас выполнен из алюминия, обеспечивающего прочность и лёгкость конструкции. Спинка и сиденье обиты износостойкой тканью, обеспечивающей комфорт даже при длительном сидении. Пластиковые подлокотники добавляют удобства, а при необходимости легко складываются, как и сам стул. Благодаря складному механизму и возможности штабелирования, Like идеален для помещений с высокой проходимостью, где важна гибкость и быстрая трансформация пространства. Сертификаты ANSI/BIFMA Максимальная нагрузка - 100 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материал сиденьяткань
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет