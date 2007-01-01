Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул компьютерный Like black
Стул компьютерный Like black
13 оценок
16 490
Стул компьютерный Like black - фото 1Стул компьютерный Like black - фото 2Стул компьютерный Like black - фото 3Стул компьютерный Like black - фото 4Стул компьютерный Like black - фото 5

Стул компьютерный Like black

Артикул: CH-080-002
13 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Like — универсальное решение для учебных пространств, конференц-залов и зон ожидания. Лёгкий, мобильный и эргономичный, он легко перемещается благодаря роликам и занимает минимум места при хранении. Каркас выполнен из алюминия, обеспечивающего прочность и лёгкость конструкции. Спинка и сиденье обиты износостойкой тканью, обеспечивающей комфорт даже при длительном сидении. Пластиковые подлокотники добавляют удобства, а при необходимости легко складываются, как и сам стул. Благодаря складному механизму и возможности штабелирования, Like идеален для помещений с высокой проходимостью, где важна гибкость и быстрая трансформация пространства. Сертификаты ANSI/BIFMA Максимальная нагрузка - 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товара
