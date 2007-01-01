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Стул Париж с подлокотниками, Buckle beige, ножки металл Ral 9005 - фото 1Стул Париж с подлокотниками, Buckle beige, ножки металл Ral 9005 - фото 2Стул Париж с подлокотниками, Buckle beige, ножки металл Ral 9005 - фото 3Стул Париж с подлокотниками, Buckle beige, ножки металл Ral 9005 - фото 4Стул Париж с подлокотниками, Buckle beige, ножки металл Ral 9005 - фото 5Стул Париж с подлокотниками, Buckle beige, ножки металл Ral 9005 - фото 6Стул Париж с подлокотниками, Buckle beige, ножки металл Ral 9005 - фото 7Стул Париж с подлокотниками, Buckle beige, ножки металл Ral 9005 - фото 8
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Реальное изображение товара 1 Стул Париж с подлокотниками, Buckle beige, ножки металл Ral 9005 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Париж с подлокотниками, Buckle beige, ножки металл Ral 9005 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Париж с подлокотниками, Buckle beige, ножки металл Ral 9005 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Париж с подлокотниками, Buckle beige, ножки металл Ral 9005 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Париж с подлокотниками, Buckle beige, ножки металл Ral 9005 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Париж с подлокотниками, Buckle beige, ножки металл Ral 9005 производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Стул Париж с подлокотниками, Buckle beige, ножки металл Ral 9005 производства ChiedoCover

Стул Париж с подлокотниками, Buckle beige, ножки металл Ral 9005

Артикул: CH-079-262
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

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