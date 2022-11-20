Товар в корзине. Перейти
Стул барный Nico Ткань Голубой - фото 1Стул барный Nico Ткань Голубой - фото 2Стул барный Nico Ткань Голубой - фото 3

Стул барный Nico Ткань Голубой

Артикул: CH-052-427
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Nico Ткань Серый
Стул барный Nico Ткань Серый
Следующий Стул барный Grace Grey Ткань Серый
Стул барный Nico Ткань Серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1065 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья620 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Обивкаткань
  • Каркаснемонолитный металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветголубой

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Барный стул Бургас регулируемыйНастоящее фото товара Барный стул Бургас регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена
57

Барный стул Бургас регулируемый

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Барный стул Вайден белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
49

Барный стул Вайден белый/ черный

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Барный стул Вайден белый/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
38

Барный стул Вайден белый/ орех

Барный стул Вайден черныйНастоящее фото товара Барный стул Вайден черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
56

Барный стул Вайден черный

Барный стул Валкер черныйНастоящее фото товара Барный стул Валкер черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
48

Барный стул Валкер черный

Барный стул Валкер бежевыйНастоящее фото товара Барный стул Валкер бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
74

Барный стул Валкер бежевый

В наличии 1 шт.
Барный стул Вараби белыйНастоящее фото товара Барный стул Вараби белый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена
77

Барный стул Вараби белый

В наличии 50 шт.
Барный стул Варвик черныйНастоящее фото товара Барный стул Варвик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена
42

Барный стул Варвик черный

В наличии 34 шт.
Барный стул Tequila синийНастоящее фото товара Барный стул Tequila синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 250
Оптовая цена
50

Барный стул Tequila синий

В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Барный стул Paskal бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 370
Оптовая цена
31

Барный стул Paskal бежевый

С этим товаром покупают

Стул Кроссбэк с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
49

Стул Кроссбэк с подлокотниками

Распродажа
Стул Кроссбэк с желтой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽
48

Стул Кроссбэк с желтой подушкой

Распродажа
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19014
5 990 ₽
45

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой

Кресло пластиковое Cross XL, оливковыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
42

Кресло пластиковое Cross XL, оливковый

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
47

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый

Распродажа
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 69010
6 290 ₽
33

Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый

Распродажа
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39013
7 290 ₽
33

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой

Другие товары из раздела барные стулья

Стул барный Кристалл WX оливковыйНастоящее фото товара Стул барный Кристалл WX оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
31

Стул барный Кристалл WX оливковый

В наличии 31 шт.
Табурет прозрачный барный Fox черныйНастоящее фото товара Табурет прозрачный барный Fox черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
49

Табурет прозрачный барный Fox черный

В наличии 12 шт.
Стул полубарный UNO, бархат коричневый / чёрный конусНастоящее фото товара Стул полубарный UNO, бархат коричневый / чёрный конус, произведённого компанией ChiedoCover
7 900
Оптовая цена
80

Стул полубарный UNO, бархат коричневый / чёрный конус

Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожаНастоящее фото товара Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
46

Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа

В наличии 22 шт.
Распродажа
Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый муссНастоящее фото товара Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29027
4 490 ₽Оптовая цена
47

Барный стул Kuroda белый мрамор / светлый мусс

В наличии 4 шт.
Распродажа
Барный стул Барный стул Бэнбу velutto 14 / белыйНастоящее фото товара Барный стул Барный стул Бэнбу velutto 14 / белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 9909
8 750 ₽Оптовая цена
36

Барный стул Барный стул Бэнбу velutto 14 / белый

В наличии 30 шт.
Полубарный стул Роден, серый, черный каркас Настоящее фото товара Полубарный стул Роден, серый, черный каркас , произведённого компанией ChiedoCover
от6 250
Оптовая цена
43

Полубарный стул Роден, серый, черный каркас

Стул Mars полубарныйНастоящее фото товара Стул Mars полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
12

Стул Mars полубарный

Стул барный Кэлли, голубойНастоящее фото товара Стул барный Кэлли, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
10

Стул барный Кэлли, голубой

В наличии 18 шт.
New
Стул пластиковый Joy-S, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Joy-S, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Joy-S, белый

В наличии 11 шт.

Товар в корзине

Стул барный Nico Ткань Голубой
Стул барный Nico Ткань Голубой
8 690
В корзине

С этим товаром покупают

Стул Кроссбэк с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
49

Стул Кроссбэк с подлокотниками

Распродажа
Стул Кроссбэк с желтой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽
48

Стул Кроссбэк с желтой подушкой

Распродажа
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19014
5 990 ₽
45

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой

Кресло пластиковое Cross XL, оливковыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
42

Кресло пластиковое Cross XL, оливковый