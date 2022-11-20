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Стул Olys, велюр серый

Артикул: CH-050-153
9 оценок
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Стул деревянный Амиата орех / ваниль

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Тип ножекконусные
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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