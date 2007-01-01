Характеристики товара
Описание
Мягкий стул Олис с металлическим каркасом представляет собой сочетание современного дизайна и практичности. Он подходит как для кухни, так и для заведений с высокой проходимостью. Мягкое сиденье обеспечивает комфортное сидение, что позволяет удобно проводить время за столом.
Преимущества:
Удобство: мягкое сиденье создает комфортную атмосферу для отдыха и общения.
Износостойкость: обивка устойчива к повреждениям, что упрощает уход и поддержание чистоты в общественных местах.
Долговечность: металлический каркас обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.
Современный дизайн: стильный внешний вид легко вписывается в любой интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина540 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5.4 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Тип ножекконусные
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет