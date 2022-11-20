Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина530 мм
- Высота900 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5.4 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Тип ножекконусные
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Стул CHIC-Q, синий
Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый
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Стул CHILLI SQUARE, светло-бежевый, белые ножки
Стул CHILLI SQUARE, светло-серый, белые ножки
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