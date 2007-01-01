Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул компьютерный Max LB, черный
Стул компьютерный Max LB, черный
6 оценок
7 990
Стул компьютерный Max LB, черный

Артикул: CH-080-007
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина595 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота1015/1120 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Удобное, большое, недорогое, эргономичное кресло для персонала. Не монолитный пластиковый каркас. Сиденье из армированной сетки (черного цвета) повышенной износостойкости, в основании поролон плотностью 40 кг/м.куб. Широкое сиденье. Спинка из армированной сетки повышенной износостойкости. Встроенная поясничная поддержка. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении, с регулировкой усилия качания. Роликовые колеса с прорезиненными вставками (для сохранения напольных покрытий). Нейлоновая база в цвет пластика. Максимальная нагрузка 100 кг. Гарантия один год. Нейлоновая база в цвет пластика Максимальная нагрузка 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

