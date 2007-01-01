Характеристики товара
Описание
Удобное, большое, недорогое, эргономичное кресло для персонала. Не монолитный пластиковый каркас. Сиденье из армированной сетки (черного цвета) повышенной износостойкости, в основании поролон плотностью 40 кг/м.куб. Широкое сиденье. Спинка из армированной сетки повышенной износостойкости. Встроенная поясничная поддержка. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении, с регулировкой усилия качания. Роликовые колеса с прорезиненными вставками (для сохранения напольных покрытий). Нейлоновая база в цвет пластика. Максимальная нагрузка 100 кг. Гарантия один год. Нейлоновая база в цвет пластика Максимальная нагрузка 100 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина595 мм
- Глубина570 мм
- Высота1015/1120 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья470/580 мм
- Вес9.9 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет