Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул компьютерный Max LB, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул компьютерный Max LB, серый
5 оценок
8 590
Товар в корзине. Перейти
Стул компьютерный Max LB, серый - фото 1Стул компьютерный Max LB, серый - фото 2Стул компьютерный Max LB, серый - фото 3Стул компьютерный Max LB, серый - фото 4Стул компьютерный Max LB, серый - фото 5

Стул компьютерный Max LB, серый

Артикул: CH-080-008
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина595 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота1015/1120 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное Prism, сетка, пластик, белый, оранжевый
Фотография товара Кресло офисное Prism, сетка, пластик, белый, оранжевый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный
Фотография товара Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Удобное, большое, недорогое, эргономичное кресло для персонала. Не монолитный пластиковый каркас. Сиденье из армированной сетки (черного цвета) повышенной износостойкости, в основании поролон плотностью 40 кг/м.куб. Широкое сиденье. Спинка из армированной сетки повышенной износостойкости. Встроенная поясничная поддержка. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении, с регулировкой усилия качания. Роликовые колеса с прорезиненными вставками (для сохранения напольных покрытий). Нейлоновая база в цвет пластика. Максимальная нагрузка 100 кг. Гарантия один год. Нейлоновая база в цвет пластика Максимальная нагрузка 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота1015/1120 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья470/580 мм
  • Вес9.9 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул офисный Simona голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Simona голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49044
25 490 ₽Оптовая цена

Стул офисный Simona голубой

48
В наличии 101 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg барный, коричневая ткань, стальные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg барный, коричневая ткань, стальные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59017
11 490 ₽

Стул Kongsberg барный, коричневая ткань, стальные ножки

94
Фотография товара Стул Гарда серый бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гарда серый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стул Гарда серый бархат ножки золото

67
Хит
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый

8
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Halmar белый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar белый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена

Стул Halmar белый, бежевый

7
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Kongsberg барный 750, Рогожка Nola 006, ножки металл RAL 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg барный 750, Рогожка Nola 006, ножки металл RAL 9005, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Kongsberg барный 750, Рогожка Nola 006, ножки металл RAL 9005

6
Фотография товара Барный стул Бри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Бри, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Барный стул Бри

5
Настоящее фото товара Стул Elis Vertex, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Elis Vertex

7
В наличии 87 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий Whim Hold, экокожа, металл, шампань, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул мягкий Whim Hold, экокожа, металл, шампань, антрацит

12
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул обеденный Violet, бежевый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Violet, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
31 890

Стул обеденный Violet, бежевый, орех

8
В наличии 69 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Харви темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Харви темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Кресло Харви темно-бирюзовый

8
В пути 92 шт.
Фотография товара Игровое кресло Leon от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Игровое кресло Leon, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Игровое кресло Leon

8
Фотография товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа

13
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-802 LXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-802 LXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Кресло College CLG-802 LXH Black

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Angie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Angie, произведённого компанией ChiedoCover
от82 690
Оптовая цена

Кресло Angie

40
Фотография товара Кресло Эстелья интерьерное, каркас из алюминия, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эстелья интерьерное, каркас из алюминия, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
58 590
Оптовая цена

Кресло Эстелья интерьерное, каркас из алюминия, темно- серый

6
Фотография товара Кресло Канг, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр фиолетовый

13
Фотография товара Кресло Tila от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tila, произведённого компанией ChiedoCover
44 590
Оптовая цена

Кресло Tila

8
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-C Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-C Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-C Beige

5
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Кресло Маления Синее, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Кресло Маления Синее

12

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Дэгни Грэйс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дэгни Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул Дэгни Грэйс

66
Фотография товара Стул барный Тревер, Нью-Йорк, полосатый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Тревер, Нью-Йорк, полосатый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Стул барный Тревер, Нью-Йорк, полосатый

94
Распродажа
Фотография товара Стул Седа велюр зеленый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Седа велюр зеленый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79040
7 890 ₽Оптовая цена

Стул Седа велюр зеленый / черный

38
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, голубой, экокожа, каркас металл белый , произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул мягкий, голубой, экокожа, каркас металл белый

15
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа

15
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Юнит 1, дуб коньяк, токио смок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Юнит 1, дуб коньяк, токио смок, произведённого компанией ChiedoCover
18 59010
20 590 ₽Оптовая цена

Стул Юнит 1, дуб коньяк, токио смок

11
Распродажа
Фотография товара Стул Icon, ультрамарин, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Icon, ультрамарин, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
5 59047
10 390 ₽

Стул Icon, ультрамарин, велюр

13
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Лия, пудровый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Лия, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Стул компьютерный Лия, пудровый

11
New
Фотография товара Стул Gallios, поворотный механизм, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gallios, поворотный механизм, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул Gallios, поворотный механизм, бежевый

7
В наличии 26 шт.
New
Фотография товара Стул Serene, букле, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Serene, букле, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090

Стул Serene, букле, терракотовый

12
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Стул компьютерный Max LB, серый
Стул компьютерный Max LB, серый
8 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Харви темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Харви темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Кресло Харви темно-бирюзовый

8
В пути 92 шт.
Фотография товара Игровое кресло Leon от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Игровое кресло Leon, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Игровое кресло Leon

8
Фотография товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа

13
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-802 LXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-802 LXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Кресло College CLG-802 LXH Black

13
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено