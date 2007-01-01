Характеристики товара
Описание
Вес: 7,8 кг / Высота с учетом спинки (см): 100 / Высота сидения (см): 50 / Гарантия: 18 месяцев / Глубина (см): 60 / Материал каркаса: металл / Материал сидения: экокожа / Фабрика: Китай / Цвет: бежевый / Ширина (см): 46
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина600 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес7.8 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет