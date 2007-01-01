Характеристики товара
Описание
Cтильный и практичный стул идеальный выбор для современных интерьеров. Его минималистичный дизайн гармонирует с разными стилями оформления. Удобная форма сиденья и эргономичная перфорированная спинка обеспечивают комфорт при ежедневном использовании.
Стул выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Максимальная нагрузка 120 кг.
Стулья – ШТАБЕЛИРУЮТСЯ - это значительно облегчает хранение и использование.
Специальные каучуковые заглушки на ножках стула – для защиты от повреждений Вашего напольного покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес3.7 кг
- Материалполипропилен
- Тип ножекконусные
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет