Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Flagon, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Flagon, белый
10 оценок
1 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Flagon, белый - фото 1Стул Flagon, белый - фото 2Стул Flagon, белый - фото 3Стул Flagon, белый - фото 4Стул Flagon, белый - фото 5Стул Flagon, белый - фото 6Стул Flagon, белый - фото 7Стул Flagon, белый - фото 8Стул Flagon, белый - фото 9
NEW

Стул Flagon, белый

Артикул: CH-083-010
10 оценок
Основные характеристики
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Cтильный и практичный стул идеальный выбор для современных интерьеров. Его минималистичный дизайн гармонирует с разными стилями оформления. Удобная форма сиденья и эргономичная перфорированная спинка обеспечивают комфорт при ежедневном использовании.

Стул выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Максимальная нагрузка 120 кг.
Стулья – ШТАБЕЛИРУЮТСЯ - это значительно облегчает хранение и использование.
Специальные каучуковые заглушки на ножках стула – для защиты от повреждений Вашего напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес3.7 кг
  • Материалполипропилен
  • Тип ножекконусные
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990

Стул Такер полубарный, голубой деревянный

49
Распродажа
Фотография товара Стул FRANKFURT NEW, серый, деревянные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул FRANKFURT NEW, серый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 19053
6 690 ₽Оптовая цена

Стул FRANKFURT NEW, серый, деревянные ножки

26
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Texas экокожа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Texas экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 39026
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Texas экокожа, серый

26
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Lady пластик серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lady пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29028
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Lady пластик серо-зеленый

26
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тибо темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тибо темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29011
15 990 ₽Оптовая цена

Стул Тибо темно-синий

45
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, лен, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, лен, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, лен, хром

35
Фотография товара Кресло Кэнди велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Кресло Кэнди велюр светло-серый

26
В наличии 2 шт.В пути 54 шт.
Фотография товара Стул Аврора, серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аврора, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Стул Аврора, серо-коричневый

59
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черный, синий

7
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, зеленый

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа

31
Фотография товара Диван Варди 2-х местный, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Варди 2-х местный, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Диван Варди 2-х местный, антрацит

80
Распродажа
Фотография товара Стул Eames, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79044
3 190 ₽Оптовая цена

Стул Eames, бежевый

26
В наличии 43 шт.
Фотография товара Диван Бэст бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бэст бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 190
Оптовая цена

Диван Бэст бежевый

13
Фотография товара Кресло Империя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Империя, произведённого компанией ChiedoCover
18 890
Оптовая цена

Кресло Империя

45
Фотография товара Диван Китон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Китон, произведённого компанией ChiedoCover
от98 690
Оптовая цена

Диван Китон

7
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Shift, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
18 990

Стул кухонный Shift, бежевый, черный

5
Фотография товара Диван Veene mini текстиль, сосна black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Veene mini текстиль, сосна black, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Veene mini текстиль, сосна black

39
Распродажа
Фотография товара Кресло Байрон, экокожа Bionica ecru, морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Байрон, экокожа Bionica ecru, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от15 39011
17 290 ₽

Кресло Байрон, экокожа Bionica ecru, морилка белая

35
Фотография товара Диван Римус, бежевый, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Римус, бежевый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
67 390

Диван Римус, бежевый, 2000

10

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Бруно велюр фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бруно велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул Бруно велюр фисташковый

26
Распродажа
Фотография товара Стул Ингольф ПМ чёрный/графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ингольф ПМ чёрный/графит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7903
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Ингольф ПМ чёрный/графит

5
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Туссе чёрный /белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туссе чёрный /белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89045
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Туссе чёрный /белый

7
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Бридж орех натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бридж орех натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090
Оптовая цена

Стул Бридж орех натуральный

5
Распродажа
Фотография товара Стул Brevis, серый, букле, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brevis, серый, букле, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от11 69052
24 090 ₽Оптовая цена

Стул Brevis, серый, букле, ткань

8
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул Solid от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solid , произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул Solid

10
Фотография товара Стул обеденный Pip, бежевый, кремовые ножки NP от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Pip, бежевый, кремовые ножки NP, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Стул обеденный Pip, бежевый, кремовые ножки NP

26
В наличии 3 шт.В пути 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул-полукресло Emil, зеленый, с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-полукресло Emil, зеленый, с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
22 79017
27 320 ₽

Стул-полукресло Emil, зеленый, с золотыми ножками

7
В наличии 5 шт.
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Naiad, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
58 990

Стул кухонный Naiad, бежевый

12
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Hoard, поворотный, корица, черный, произведённого компанией ChiedoCover
47 290

Стул кухонный Hoard, поворотный, корица, черный

12

Товар в корзине

Стул Flagon, белый
Стул Flagon, белый
1 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа

31
Фотография товара Диван Варди 2-х местный, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Варди 2-х местный, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Диван Варди 2-х местный, антрацит

80
Распродажа
Фотография товара Стул Eames, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79044
3 190 ₽Оптовая цена

Стул Eames, бежевый

26
В наличии 43 шт.
Фотография товара Диван Бэст бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бэст бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 190
Оптовая цена

Диван Бэст бежевый

13

Акции для вас

Новость от 28.11.2022 Стулья Navy в наличии
Стулья Navy в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 12.10.2018 Ткань Бифлекс: что за ткань?
Ткань Бифлекс: что за ткань?

Преимущества и особенности ткани Бифлекс

Новость от 29.04.2025 Лучшие стулья для столовой
Лучшие стулья для столовой

Перейдите, чтобы узнать подробности