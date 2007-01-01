Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Деревянный стул Амадиу бежевый / орех
Деревянный стул Амадиу бежевый / орех
14 оценок
6 690
Деревянный стул Амадиу бежевый / орех - фото 1Деревянный стул Амадиу бежевый / орех - фото 2Деревянный стул Амадиу бежевый / орех - фото 3Деревянный стул Амадиу бежевый / орех - фото 4Деревянный стул Амадиу бежевый / орех - фото 5Деревянный стул Амадиу бежевый / орех - фото 6
Деревянный стул Амадиу бежевый / орех

Артикул: CH-081-745
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - орех; Ширина - 42; Глубина - 49; Высота - 92; Ширина сиденья - 42; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый, орех
  • Обивкавелюр
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки410 мм
  • Высота упаковки1010 мм
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
