Характеристики товара
Описание
Стул металлический. Каркас - хромированная сталь, спинка и сиденье - жесткое. Сиденье - ламинированная фанера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина410 мм
- Глубина430 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес4.5 кг
- Материалметалл, фанера, хромированная сталь
- Материал сиденьяфанера
- Цветсветлое дерево
Параметры упаковки
- Вес упаковки5 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет