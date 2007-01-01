Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул 1210AM, металл, произведённого компанией ChiedoCover
Стул 1210AM, металл
10 оценок
4 690
Товар в корзине. Перейти
Стул 1210AM, металл - фото 1
NEW

Стул 1210AM, металл

Артикул: CH-081-438
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина410 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 2,1800*800, белый, золотой
Фотография товара Стол Лидер 2,1800*800, белый, золотой от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x800, венге, золотой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул металлический. Каркас - хромированная сталь, спинка и сиденье - жесткое. Сиденье - ламинированная фанера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина410 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материалметалл, фанера, хромированная сталь
  • Материал сиденьяфанера
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Подушка в подарок
Фотография товара Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный

303
Распродажа
Фотография товара Стул FRANKFURT, красный, деревянные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул FRANKFURT, красный, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99041
6 690 ₽Оптовая цена

Стул FRANKFURT, красный, деревянные ножки

26
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSW голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99038
3 190 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSW голубой

26
Фотография товара Стул Версаль велюр винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Версаль велюр винный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стул Версаль велюр винный

26
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Knobb, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Knobb, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99032
14 690 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Knobb, черный

26
В наличии 58 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Джерими, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джерими, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Джерими, бежевый

12
Фотография товара Стул Джерими, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джерими, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Джерими, синий

13
Фотография товара Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой

6
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Fog с подушкой, пластик желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fog с подушкой, пластик желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 2909
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Fog с подушкой, пластик желтый

26
В наличии 160 шт.
Фотография товара Стул Herman бежевый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman бежевый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Herman бежевый, велюр, черный каркас

7
В наличии 23 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 19011
35 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Диван Макадо угловой Вельвет, сосна black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Макадо угловой Вельвет, сосна black, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Макадо угловой Вельвет, сосна black

95
Фотография товара Диван Doze, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Doze, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от99 190
Оптовая цена

Диван Doze, бирюзовый

89
Настоящее фото товара Диван Toronto трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от69 390
Оптовая цена

Диван Toronto трехместный

85
Хит
Фотография товара Стул Kongsberg, светло - бежевый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, светло - бежевый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29015
7 390 ₽

Стул Kongsberg, светло - бежевый, ножки черные

68
Фотография товара Кушетка Arezzo, орех, brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Arezzo, орех, brown, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка Arezzo, орех, brown

37
Фотография товара Стул Мия, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мия, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Мия, темно-серый

8
Фотография товара Диван Тедди левая/правая ориентация, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Тедди левая/правая ориентация, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Диван Тедди левая/правая ориентация, бежевый

11
New
Фотография товара Стул Флекс New велюр пыльно-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс New велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Флекс New велюр пыльно-голубой

12
Фотография товара Диван Макадо угловой Вельвет, орех beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Макадо угловой Вельвет, орех beige, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Макадо угловой Вельвет, орех beige

35

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Seda 1 green / gold / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seda 1 green / gold / black, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул Seda 1 green / gold / black

33
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Филл, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Филл, бежевый

9
Распродажа
Фотография товара Стул Como светло-серый, букле, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Como светло-серый, букле, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99069
9 490 ₽Оптовая цена

Стул Como светло-серый, букле, черный каркас

9
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Elbow белый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elbow белый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Стул Elbow белый, коричневый

5
Фотография товара Стул DENVER, коричневый велюр HLR-49/черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул DENVER, коричневый велюр HLR-49/черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул DENVER, коричневый велюр HLR-49/черный

6
Настоящее фото товара Стул барный Сканди-75 хард, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стул барный Сканди-75 хард

11
Фотография товара Дизайнерский стул Cosmos, изумрудный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Cosmos, изумрудный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена

Дизайнерский стул Cosmos, изумрудный, хром

12
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кэрол без подлокотников, букле серый, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кэрол без подлокотников, букле серый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
11 9908
12 990 ₽Оптовая цена

Стул Кэрол без подлокотников, букле серый, черные ножки

26
В наличии 140 шт.
Фотография товара Стул Dezh С от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dezh С, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Стул Dezh С

12
New
Фотография товара Стул 1201AM, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 1201AM, металл, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стул 1201AM, металл

6

Товар в корзине

Стул 1210AM, металл
Стул 1210AM, металл
4 690
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 19011
35 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Диван Макадо угловой Вельвет, сосна black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Макадо угловой Вельвет, сосна black, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Макадо угловой Вельвет, сосна black

95
Фотография товара Диван Doze, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Doze, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от99 190
Оптовая цена

Диван Doze, бирюзовый

89
Настоящее фото товара Диван Toronto трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от69 390
Оптовая цена

Диван Toronto трехместный

85

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности