Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина620 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья460 мм
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул барный Дарина, песочный велюр, цвет основания золото
Стул Brandy Капучино, велюр, черный каркас
Стул Elli бежевый, велюр, золотой каркас
Стул Gavi, коричневый, ткань, черный каркас