Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Линет, бежевый, механизм Пума, 2400, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Линет, бежевый, механизм Пума, 2400
11 оценок
102 290
Товар в корзине. Перейти
Диван Линет, бежевый, механизм Пума, 2400 - фото 1Диван Линет, бежевый, механизм Пума, 2400 - фото 2Диван Линет, бежевый, механизм Пума, 2400 - фото 3Диван Линет, бежевый, механизм Пума, 2400 - фото 4Диван Линет, бежевый, механизм Пума, 2400 - фото 5Диван Линет, бежевый, механизм Пума, 2400 - фото 6Диван Линет, бежевый, механизм Пума, 2400 - фото 7Диван Линет, бежевый, механизм Пума, 2400 - фото 8Диван Линет, бежевый, механизм Пума, 2400 - фото 9

Диван Линет, бежевый, механизм Пума, 2400

Артикул: CH-082-059
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина2400 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Манчестер
Фотография товара Диван Манчестер от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Константин, велюр oscar 076
Фотография товара Диван Константин, велюр oscar 076 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Универсальный диван Линет – красивая и функциональная модель, максимально соответствующая потребностям владельцев квартир и частных домов.

Элегантный дизайн и комфортная посадка делают этот диван таким популярным. Невысокая спинка, так же полностью обита основной тканью с минималистичной стяжкой. Посадка правильной высоты – 46 см и наклон спинки удобны для среднестатического роста.

Теневая зона -расстояние от пола до основания дивана, зрительно облегчает дизайн дивана и позволяет произвести уборку под диваном.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2400 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Механизмпума
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Angelic трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от56 890
Оптовая цена

Диван Angelic трехместный

82
Фотография товара Диван-кровать COOLY от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать COOLY, произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена

Диван-кровать COOLY

51
Фотография товара Диван Tuske, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Tuske, серый, произведённого компанией ChiedoCover
84 990
Оптовая цена

Диван Tuske, серый

80
Фотография товара Диван Tuske, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Tuske, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
79 990
Оптовая цена

Диван Tuske, желтый

80
Фотография товара Диван-кровать Ричмонд, прямой, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Ричмонд, прямой, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от85 990
Оптовая цена

Диван-кровать Ричмонд, прямой, синий

71
Фотография товара Диван Абри серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Абри серый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена

Диван Абри серый

14
Фотография товара Диван Абри мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Абри мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена

Диван Абри мятный

10
Фотография товара Диван Амира 800, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Амира 800, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от51 890
Оптовая цена

Диван Амира 800, серый

13
Настоящее фото товара Диван-кровать Гринс, произведённого компанией ChiedoCover
от252 490

Диван-кровать Гринс

8
Фотография товара Диван Линет, бежевый, механизм Спартак, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Линет, бежевый, механизм Спартак, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
74 290

Диван Линет, бежевый, механизм Спартак, 1600

6

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99051
50 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро

26
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от15 69068
47 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро

26
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стол со стеклянной столешницей. Каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол со стеклянной столешницей. Каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Стол со стеклянной столешницей. Каркас металл

40
Распродажа
Фотография товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от25 49054
54 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото

26
В наличии 41 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Miller, черный мрамор, закаленное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Miller, черный мрамор, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
33 9901
34 090 ₽Оптовая цена

Стол Miller, черный мрамор, закаленное стекло

57
Распродажа
Фотография товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от16 49067
48 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро

26
В наличии 92 шт.
Распродажа
Фотография товара Банкетка Арт Деко, вельвет серый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Арт Деко, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99062
51 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Арт Деко, вельвет серый, серебро

26
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от30 99049
59 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото

26
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стол Boston, прозрачный, закаленное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Boston, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
24 390
Оптовая цена

Стол Boston, прозрачный, закаленное стекло

52
Распродажа
Фотография товара Стол Арт Деко 55 x 55 золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Арт Деко 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от16 09060
39 990 ₽Оптовая цена

Стол Арт Деко 55 x 55 золото

26
В наличии 37 шт.

Другие товары из раздела диван-кровать

Фотография товара Кушетка Vicari от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Vicari, произведённого компанией ChiedoCover
от127 190
Оптовая цена

Кушетка Vicari

32
Фотография товара Диван Абри бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Абри бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена

Диван Абри бежевый

12
Фотография товара Диван Амира 800, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Амира 800, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от51 890
Оптовая цена

Диван Амира 800, розовый

5
Фотография товара Диван Амира 800, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Амира 800, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от51 890
Оптовая цена

Диван Амира 800, синий

12
Фотография товара Диван Бэст 900, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бэст 900, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 990
Оптовая цена

Диван Бэст 900, серый

10
Фотография товара Диван Бриджит бежевый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бриджит бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена

Диван Бриджит бежевый, орех

13
Фотография товара Диван Бриджит 208 изумрудный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бриджит 208 изумрудный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена

Диван Бриджит 208 изумрудный, белый

15
Фотография товара Диван Мумбаи угловой, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мумбаи угловой, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от70 890
Оптовая цена

Диван Мумбаи угловой, темно-зеленый

15
Фотография товара Диван Мумбаи угловой, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мумбаи угловой, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от70 890
Оптовая цена

Диван Мумбаи угловой, терракотовый

7
Фотография товара Диван Линет, серый, механизм Пума, 2500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Линет, серый, механизм Пума, 2500, произведённого компанией ChiedoCover
106 490

Диван Линет, серый, механизм Пума, 2500

5

Товар в корзине

Диван Линет, бежевый, механизм Пума, 2400
Диван Линет, бежевый, механизм Пума, 2400
102 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99051
50 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро

26
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от15 69068
47 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро

26
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стол со стеклянной столешницей. Каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол со стеклянной столешницей. Каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Стол со стеклянной столешницей. Каркас металл

40
Распродажа
Фотография товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от25 49054
54 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото

26
В наличии 41 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности