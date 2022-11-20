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Стул Oxville, голубой

Артикул: CH-050-318
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обратите внимание – стул Oxville. Дерево, классические формы, эргономически правильная конструкция – для Вашего удобства.

Стул – равноправный предмет интерьера. Не стоит умалять его значение. Правильно подобранные стулья доведут интерьер до совершенства, внесут гармонию, дополнят идеальную картинку. Набор стульев – это уже дизайнерское решение – гарнитур. В сочетании с обеденным столом стулья отвечают за комфорт обеденной зоны. От того насколько удобными будут стулья во многом зависит и качество трапезы – никто не захочет сбежать из-за стола раньше времени...

Многие рачительные хозяева выбирают стулья из дерева. И это обоснованное решение: они просты в эксплуатации и отличаются экологичностью. Дерево – живой материал, гораздо дольше сохраняет естественное тепло, поэтому никогда не выйдет из моды. Каркас стульев Oxville выполнен из твердой каучуковой древесины - натуральный орех. Спинка - шпон ореха. Преимуществом стульев Oxville является их долговечность - для обивки сиденья используется полиэстер.

Модель характеризуется привлекательным внешним видом и универсальностью – стулья Oxvill можно использовать в самом разном дизайне. На ogogo.ru стул Oxvill представлен в 4-х цветовых решениях: изысканный изумрудно-зеленый, сдержанный цвет кунжут, аристократичный песчано-бежевый и нежный мятно-синий.

Размер упаковки: 84х68х13 см.

Требуется сборка.

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Основные характеристики

  • Ширина495 мм
  • Глубина495 мм
  • Высота790 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветголубой, коричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки130 мм
  • Объём упаковки0.07 м3

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