Характеристики товара
Описание
Обратите внимание – стул Oxville. Дерево, классические формы, эргономически правильная конструкция – для Вашего удобства.
Стул – равноправный предмет интерьера. Не стоит умалять его значение. Правильно подобранные стулья доведут интерьер до совершенства, внесут гармонию, дополнят идеальную картинку. Набор стульев – это уже дизайнерское решение – гарнитур. В сочетании с обеденным столом стулья отвечают за комфорт обеденной зоны. От того насколько удобными будут стулья во многом зависит и качество трапезы – никто не захочет сбежать из-за стола раньше времени...
Многие рачительные хозяева выбирают стулья из дерева. И это обоснованное решение: они просты в эксплуатации и отличаются экологичностью. Дерево – живой материал, гораздо дольше сохраняет естественное тепло, поэтому никогда не выйдет из моды. Каркас стульев Oxville выполнен из твердой каучуковой древесины - натуральный орех. Спинка - шпон ореха. Преимуществом стульев Oxville является их долговечность - для обивки сиденья используется полиэстер.
Модель характеризуется привлекательным внешним видом и универсальностью – стулья Oxvill можно использовать в самом разном дизайне. На ogogo.ru стул Oxvill представлен в 4-х цветовых решениях: изысканный изумрудно-зеленый, сдержанный цвет кунжут, аристократичный песчано-бежевый и нежный мятно-синий.
Размер упаковки: 84х68х13 см.
Требуется сборка.
Основные характеристики
- Ширина495 мм
- Глубина495 мм
- Высота790 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветголубой, коричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки840 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки130 мм
- Объём упаковки0.07 м3