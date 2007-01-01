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Стул мягкий с подлокотниками, велюр, металл, черный, синий - фото 1Стул мягкий с подлокотниками, велюр, металл, черный, синий - фото 2Стул мягкий с подлокотниками, велюр, металл, черный, синий - фото 3Стул мягкий с подлокотниками, велюр, металл, черный, синий - фото 4Стул мягкий с подлокотниками, велюр, металл, черный, синий - фото 5

Стул мягкий с подлокотниками, велюр, металл, черный, синий

Артикул: CH-072-726
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло мягкое с удобной эргономической спинкой. Обивка из мебельной ткани велюр высокой категории. Каркас выполен из металла крашеный в черный цвет, КВАДРАТ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота830 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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