Настоящее фото товара Кресло Satori, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Satori, темно-серый
14 оценок
11 390
Кресло Satori, темно-серый - фото 1Кресло Satori, темно-серый - фото 2Кресло Satori, темно-серый - фото 3Кресло Satori, темно-серый - фото 4Кресло Satori, темно-серый - фото 5
Кресло Satori, темно-серый

Артикул: CH-084-221
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Удобное кресло станет украшением делового офиса, домашней гостиной или салона красоты. Универсальный дизайн впишется в интерьер кухни, спальной, детской комнаты, коридора, веранды. Строгий однотонный микровелюр высокого качества. Универсальная фактура ткани и дизайн кресла позволяют с одинаковым успехом использовать кресло как в классических так и современных интерьерах, а также подчеркнут модный скандинавский шик. Широкий спектр цветов поможет создать свой неповторимый стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Цветтемно-серый
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

