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Стул Ruby, велюр Novus 905, старинный орех - фото 1Стул Ruby, велюр Novus 905, старинный орех - фото 2Стул Ruby, велюр Novus 905, старинный орех - фото 3Стул Ruby, велюр Novus 905, старинный орех - фото 4Стул Ruby, велюр Novus 905, старинный орех - фото 5Стул Ruby, велюр Novus 905, старинный орех - фото 6

Стул Ruby, велюр Novus 905, старинный орех

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес4,4 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветголубой

Выполненные заказы

Стул Ruby, велюр серый, каркас бук
Стул Ruby, велюр серый, каркас букСтул Ruby, велюр серый, каркас букСтул Ruby, велюр серый, каркас букСтул Ruby, велюр серый, каркас букСтул Ruby, велюр серый, каркас букСтул Ruby, велюр серый, каркас бук
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