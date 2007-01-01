4 990₽
Оптовая цена
Стул Валентино, 4 ножки, серый
В наличии 72 шт.
от20 190₽
Стул Радан обеденный, коричневый
В наличии 4 шт.
Распродажа
от11 090₽24
14 490 ₽Оптовая цена
Стул РЭЙС (НА 4 НОЖКАХ), оранжевый
Распродажа
от7 990₽24
10 390 ₽Оптовая цена
Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ), серый
4 490₽
Стул Маринет, велюр, тёмно-серый
В наличии 2 шт.
8 990₽
Стул Надин с мягкой спинкой, рогожка Вулли 502, морилка белая
3 590₽
Стул Плая, голубой, светлый орех
5 690₽
Стул Виндзор, массив березы, мерц
Распродажа
от6 690₽21
8 390 ₽
Стул Маллин, велюр Велютто 14, ножки бук под лак
Распродажа
от6 690₽2
6 790 ₽
Стул Гаага, велюр Велютто Люкс 32, ножки бук светлый орех