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Настоящее фото товара Стул Гаага Диамант, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Гаага Диамант, серый
93 оценки
12 68024
16 480 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Стул Гаага Диамант, серый

Артикул: CH-019-151
93 оценки
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес7,3 кг
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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