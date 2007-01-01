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Настоящее фото товара Стул обеденный Энид, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Энид, светло-серый
26 оценок
14 6903
15 090 ₽
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Стул обеденный Энид, светло-серый - фото 1Стул обеденный Энид, светло-серый - фото 2Стул обеденный Энид, светло-серый - фото 3
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Стул обеденный Энид, светло-серый

Артикул: CH-074-605
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья505 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Энид, светло-серый — стиль и комфорт для вашего интерьера

Стул обеденный Энид в светло-сером цвете сочетает элегантность и удобство, создавая уютное место для отдыха и приёмов пищи. Этот кресло-стул с мягким сиденьем и подлокотниками обеспечивает высокий уровень комфорта и прекрасно подходит для использования в столовой, гостиной или рабочем кабинете.

Основные характеристики. Обивка из ткани рогожка добавляет текстурности и эстетики, придавая стулу современный и уютный вид. Мягкое сиденье и поддерживающая спинка позволяют комфортно сидеть продолжительное время, а подлокотники создают дополнительное удобство. Максимальная нагрузка стула составляет 150 кг, что подтверждает его надёжность и долговечность.

Практичность и функциональность. Энид оснащён поворотно-возвратным механизмом на 180°, который обеспечивает лёгкость движения и автоматическое возвращение стула в исходное положение. Это делает его не только удобным, но и практичным выбором для обеденной зоны.

Прекрасно сочетается с разными стилями интерьера, от современного до скандинавского.

Стул Энид — это идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, удобство и качество в каждой детали.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья505 мм
  • Вес8.8 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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