Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Энид, серо-зеленый — стиль и комфорт для вашего интерьера
Стул обеденный Энид в серо-зеленом цвете сочетает элегантность и удобство, создавая уютное место для отдыха и приёмов пищи. Этот кресло-стул с мягким сиденьем и подлокотниками обеспечивает высокий уровень комфорта и прекрасно подходит для использования в столовой, гостиной или рабочем кабинете.
Основные характеристики. Обивка из ткани рогожка добавляет текстурности и эстетики, придавая стулу современный и уютный вид. Мягкое сиденье и поддерживающая спинка позволяют комфортно сидеть продолжительное время, а подлокотники создают дополнительное удобство. Максимальная нагрузка стула составляет 150 кг, что подтверждает его надёжность и долговечность.
Практичность и функциональность. Энид оснащён поворотно-возвратным механизмом на 180°, который обеспечивает лёгкость движения и автоматическое возвращение стула в исходное положение. Это делает его не только удобным, но и практичным выбором для обеденной зоны.
Прекрасно сочетается с разными стилями интерьера, от современного до скандинавского.
Стул Энид — это идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, удобство и качество в каждой детали.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина590 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья505 мм
- Вес8.8 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет