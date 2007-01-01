Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес6.42 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, темно-серый
- Обивкабархат
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки680 мм
- Вес упаковки6.42 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет