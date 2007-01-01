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Настоящее фото товара Кресло ЭГГ ЧЕИР, латте замша, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло ЭГГ ЧЕИР, латте замша
34 оценки
64 09036
98 770 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло ЭГГ ЧЕИР, латте замша - фото 1Кресло ЭГГ ЧЕИР, латте замша - фото 2Кресло ЭГГ ЧЕИР, латте замша - фото 3Кресло ЭГГ ЧЕИР, латте замша - фото 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Кресло ЭГГ ЧЕИР, латте замша производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло ЭГГ ЧЕИР, латте замша производства ChiedoCover
Распродажа

Кресло ЭГГ ЧЕИР, латте замша

Артикул: CH-020-421
34 оценки
Основные характеристики
  • Ширина870 мм
  • Глубина765 мм
  • Высота580 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло Эгг Чеир, велюр Велютто 63, металлическая опора от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Очертания легендарного кресла Эгг напоминают яичную скорлупу неслучайно: благодаря такой необычной форме вы можете комфортно отдохнуть, спрятавшись от посторонних глаз даже в самом многолюдном помещении. Именно поэтому такие кресла нередко можно встретить в холлах и зонах отдыха общественных пространств. Качественные реплики кресла Эгг, представленные в нашем магазине, доступны в трех вариантах обивки: кашемир, глянцевая и состаренная кожа, а так же имеют механизм регулировки наклона спинки. Это позволяет вписать его в любой современный стиль - от неоклассики до гранжа. В середине ХХ века кресло Эгг произвело настоящий фурор в мире дизайнерской мебели и до сих пор остается актуальным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина870 мм
  • Глубина765 мм
  • Высота580 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • Материал сиденьязамша
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, коричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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