Настоящее фото товара Стул Quill soft, капучино, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Quill soft, капучино, черный
14 оценок
4 390
Стул Quill soft, капучино, черный - фото 1Стул Quill soft, капучино, черный - фото 2Стул Quill soft, капучино, черный - фото 3
NEW

Стул Quill soft, капучино, черный

Артикул: CH-082-935
14 оценок
Основные характеристики
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья435 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Комбинация жёсткого полипропиленового корпуса и текстильной подушки делает этот стул ещё более комфортным для повседневного использования, сохраняя при этом его узнаваемый стиль.

Характерная форма корпуса с плавными изгибами, интегрированными подлокотниками и текстурированной спинкой придаёт модели визуальную лёгкость и современный характер. Благодаря сочетанию разных текстур и материалов, стул станет акцентной деталью в интерьере кухни, гостиной или стильного кафе. Стул поставляется в разобранном виде и требует сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Материалполипропилен
  • Модификации стулаподлокотники
  • Тип ножекконусные
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

