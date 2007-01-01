Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул обеденный Eira вельвет белый
Стул обеденный Eira вельвет белый
12 оценок
12 990
Стул обеденный Eira вельвет белый - фото 1Стул обеденный Eira вельвет белый - фото 2Стул обеденный Eira вельвет белый - фото 3Стул обеденный Eira вельвет белый - фото 4

Стул обеденный Eira вельвет белый

Артикул: CH-080-724
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота815 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Eira — элегантность и комфорт в современном дизайне. Стул выполнен в мягком вельвете белого цвета, который придаёт модели изысканный и уютный вид. Белый металлический каркас и ножки обеспечивают прочность и устойчивость, гармонично дополняя светлый оттенок обивки. Плавные линии спинки и сиденья создают эффект обволакивающего комфорта, а высокие подлокотники и мягкая спинка обеспечивают дополнительную поддержку. Стильный минималистичный силуэт делает модель легкой и воздушной, идеально подходящей для современного интерьера. Стул выдерживает максимальную нагрузку до 160 кг, что гарантирует надежность и долговечность. Мягкая обивка и эргономичная форма делают его комфортным для длительного использования. Стул Eira станет стильным акцентом в обеденной зоне, на кухне, балконе, в лаунж-зоне или кафе. Его современный дизайн и высокое качество материалов делают модель идеальным выбором для дома и коммерческих помещений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота815 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота посадочного места 480 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка160
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавельвет

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Стул обеденный Eira вельвет белый
Стул обеденный Eira вельвет белый
12 990
В корзине

