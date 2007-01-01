Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Eira — элегантность и комфорт в современном дизайне. Стул выполнен в мягком вельвете белого цвета, который придаёт модели изысканный и уютный вид. Белый металлический каркас и ножки обеспечивают прочность и устойчивость, гармонично дополняя светлый оттенок обивки. Плавные линии спинки и сиденья создают эффект обволакивающего комфорта, а высокие подлокотники и мягкая спинка обеспечивают дополнительную поддержку. Стильный минималистичный силуэт делает модель легкой и воздушной, идеально подходящей для современного интерьера. Стул выдерживает максимальную нагрузку до 160 кг, что гарантирует надежность и долговечность. Мягкая обивка и эргономичная форма делают его комфортным для длительного использования. Стул Eira станет стильным акцентом в обеденной зоне, на кухне, балконе, в лаунж-зоне или кафе. Его современный дизайн и высокое качество материалов делают модель идеальным выбором для дома и коммерческих помещений.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина590 мм
- Высота815 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Высота посадочного места 480 мм
- Вес7.5 кг
- Материал сиденьявельвет
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка160
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкавельвет
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки660 мм
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет