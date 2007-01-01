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Настоящее фото товара Стул обеденный Валдо светло-серый с бежевой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Валдо светло-серый с бежевой экокожей
26 оценок
13 59010
14 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Валдо светло-серый с бежевой экокожей - фото 1Стул обеденный Валдо светло-серый с бежевой экокожей - фото 2Стул обеденный Валдо светло-серый с бежевой экокожей - фото 3
Распродажа

Стул обеденный Валдо светло-серый с бежевой экокожей

Артикул: CH-074-683
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина665 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный обеденный стул Валдо станет прекрасным дополнением кухни, гостиной или рабочего места. Комбинация фактурной ткани "букле" и экокожи создают уникальный образ модели. Функциональная форма сиденья, удобные подлокотники создают максимально комфортные условия для отдыха. Металлические ножки способны выдерживать значительные нагрузки на опору. Подпятники препятствуют скольжению и помогут защитить напольное покрытие от царапин.

Модель стула оборудована поворотно-возвратным механизмом: если повернуться на стуле и встать, то сиденье вернется в исходное положение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина665 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес11 кг
  • Материал сиденьяэкокожа, букле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки690 мм
  • Вес упаковки24 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Габариты упаковки для логистики690
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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