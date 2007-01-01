Характеристики товара
Описание
Современный обеденный стул Валдо станет прекрасным дополнением кухни, гостиной или рабочего места. Комбинация фактурной ткани "букле" и экокожи создают уникальный образ модели. Функциональная форма сиденья, удобные подлокотники создают максимально комфортные условия для отдыха. Металлические ножки способны выдерживать значительные нагрузки на опору. Подпятники препятствуют скольжению и помогут защитить напольное покрытие от царапин.
Модель стула оборудована поворотно-возвратным механизмом: если повернуться на стуле и встать, то сиденье вернется в исходное положение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина665 мм
- Глубина600 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес11 кг
- Материал сиденьяэкокожа, букле
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки690 мм
- Вес упаковки24 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Габариты упаковки для логистики690
- Изделия стопируютсяНет