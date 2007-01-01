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Настоящее фото товара Стул обеденный Валдо молочный c бежевой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Валдо молочный c бежевой экокожей
26 оценок
11 19031
15 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Валдо молочный c бежевой экокожей - фото 1Стул обеденный Валдо молочный c бежевой экокожей - фото 2Стул обеденный Валдо молочный c бежевой экокожей - фото 3Стул обеденный Валдо молочный c бежевой экокожей - фото 4Стул обеденный Валдо молочный c бежевой экокожей - фото 5Стул обеденный Валдо молочный c бежевой экокожей - фото 6Стул обеденный Валдо молочный c бежевой экокожей - фото 7Стул обеденный Валдо молочный c бежевой экокожей - фото 8Стул обеденный Валдо молочный c бежевой экокожей - фото 9
Распродажа

Стул обеденный Валдо молочный c бежевой экокожей

Артикул: CH-051-993
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина665 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Валдо молочный c бежевой экокожей вращающийся

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина665 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес11 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалткань, экокожа
  • Цветбежевый
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Габариты упаковки для логистики690
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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