Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Валдо молочный c бежевой экокожей вращающийся
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина665 мм
- Глубина600 мм
- Высота870 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес11 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалткань, экокожа
- Цветбежевый
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки24 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Габариты упаковки для логистики690
- Изделия стопируютсяНет