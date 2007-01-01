Характеристики товара
Описание
Главная концепция модели - воздушность и легкость, что позволяет расширить пространство в помещении. Выразительные линии и изящные ножки создают оригинальную форму стула, представляя собой единую конструкцию. Такой дизайн позволяет добавить его в любую обеденную группу кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Каркас стула выполнен из прутка 12мм, внешний пруток сидения 6мм, внутренняя сетка 4мм. Надежный металлический каркас всего стула оцинкован и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию.
Расстояние от пола до сидения - 45,5 см.
Максимальная статическая нагрузка на стул - 150 кг.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Изогнутая спинка и просторное сидение обеспечат удобную посадку и подарят новые ощущения комфорта во время отдыха.
ПЕРЕНОСИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
Цинкование позволяет использовать стул без подушки на открытом воздухе.
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОДПЯТНИКИ
каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула, адаптируясь под неровности пола.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина480 мм
- Высота850 мм
- Материалметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки5.90 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет