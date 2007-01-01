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Настоящее фото товара Стул полубарный Баксан, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Баксан, белый
83 оценки
9 390
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Стул полубарный Баксан, белый

Артикул: CH-021-398
83 оценки
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота850 мм
  • Материалметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Главная концепция модели - воздушность и легкость, что позволяет расширить пространство в помещении. Выразительные линии и изящные ножки создают оригинальную форму стула, представляя собой единую конструкцию. Такой дизайн позволяет добавить его в любую обеденную группу кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Каркас стула выполнен из прутка 12мм, внешний пруток сидения 6мм, внутренняя сетка 4мм. Надежный металлический каркас всего стула оцинкован и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию.
Расстояние от пола до сидения - 45,5 см.
Максимальная статическая нагрузка на стул - 150 кг.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Изогнутая спинка и просторное сидение обеспечат удобную посадку и подарят новые ощущения комфорта во время отдыха.

ПЕРЕНОСИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
Цинкование позволяет использовать стул без подушки на открытом воздухе.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОДПЯТНИКИ
каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула, адаптируясь под неровности пола.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота850 мм
  • Материалметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки5.90 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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