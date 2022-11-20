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Кресло Peacock

Артикул: CH-050-389
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантное и невероя­тно эффектное Кресло «Павлин» состоит из трех слоев высокока­чественной прессован­ной кожи на прочном мет­аллическом каркасе. Складки кожи плотно сплетены, образуя сложный узор, напоминающий развернутый "хвост павлина" - шикарное и манящее кресло для отды­ха.

Кресло прекрасно под­ойдет для приемной современного офиса, так и для кафе, ресторана или фотост­удии. Очень органично смотрится в интерьере модного бутика или салона, явл­яется центром притяжением для покупателей и посе­тителей респектабель­ных и модных заведен­ий.

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Основные характеристики

  • Ширина1080 мм
  • Глубина100 мм
  • Высота860 мм
  • Материал сиденьякожа, металл

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