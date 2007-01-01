Характеристики товара
Описание
Элегантное и невероятно эффектное Кресло «Павлин» состоит из трех слоев высококачественной прессованной кожи на прочном металлическом каркасе. Складки кожи плотно сплетены, образуя сложный узор, напоминающий развернутый "хвост павлина" - шикарное и манящее кресло для отдыха.
Кресло прекрасно подойдет для приемной современного офиса, так и для кафе, ресторана или фотостудии. Очень органично смотрится в интерьере модного бутика или салона, является центром притяжением для покупателей и посетителей респектабельных и модных заведений.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1080 мм
- Глубина1000 мм
- Высота860 мм
- Материал сиденьянатуральная кожа, металл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет