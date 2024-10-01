Товар в корзине. Перейти
Стул Дженни, букле, светло-серый - фото 1Стул Дженни, букле, светло-серый - фото 2Стул Дженни, букле, светло-серый - фото 3Стул Дженни, букле, светло-серый - фото 4Стул Дженни, букле, светло-серый - фото 5Стул Дженни, букле, светло-серый - фото 6Стул Дженни, букле, светло-серый - фото 7

Стул Дженни, букле, светло-серый

Артикул: CH-068-011
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Фотография товара Стул Ницца с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Изящный стул с комфортным сиденьем и спинкой. Обивка выполнена из прочной ткани с мягким ворсом в стиле букле, необычная фактура и мягкость добавляют стулу больше уюта.

Эргономичная спинка обеспечивают максимальный комфорт в процессе работы или отдыха. Прочный каркас выдерживает до нагрузку до 120 кг. Подпятники в основании предотвращают скольжение и защищают напольные покрытия от царапин.

Современный дизайн, который сочетается с любым интерьером.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота740 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Вес упаковки11.90 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Ува NS, орех/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Стул Ува NS, орех/ желтый

38
Фотография товара Стул Luiza с подлокотниками, темный дуб/ коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Luiza с подлокотниками, темный дуб/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул Luiza с подлокотниками, темный дуб/ коричневый

58
Фотография товара Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый

42
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Меган, велюр с ромбами бежевый/ белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган, велюр с ромбами бежевый/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Меган, велюр с ромбами бежевый/ белые ножки

72
Настоящее фото товара Стул Sensei, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Sensei, синий

69
Фотография товара Стул деревянный Lomar butter white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Lomar butter white, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул деревянный Lomar butter white

48
Фотография товара Стул Седа светло-серый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Седа светло-серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Седа светло-серый / черный

60
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Эдвин велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эдвин велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Эдвин велюр синий

67
В наличии 152 шт.
Фотография товара Стул Логан NEW велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан NEW велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул Логан NEW велюр синий

77
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стул Corn кварцевый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Corn кварцевый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стул Corn кварцевый, велюр, черный каркас

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Брадшо, черный / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Брадшо, черный / белый , произведённого компанией ChiedoCover
75 890
Оптовая цена

Стол Брадшо, черный / белый

43
Фотография товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый

42
В наличии 10 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Стол Лофт-3

39
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
от14 09022
17 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука

50
В наличии 96 шт.В пути 87 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 90, Венге/Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 90, Венге/Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от23 99032
35 090 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 90, Венге/Натуральное дерево

15
Фотография товара Стол деревянный Цефей дуб рошелье / графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Цефей дуб рошелье / графит, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Стол деревянный Цефей дуб рошелье / графит

43
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол ОРИОН-3, D1100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ОРИОН-3, D1100, произведённого компанией ChiedoCover
45 990
Оптовая цена

Стол ОРИОН-3, D1100

140
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Альянс раскладной 140-200*90 керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Альянс раскладной 140-200*90 керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от95 99021
120 490 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Альянс раскладной 140-200*90 керамика

165
Фотография товара Стол деревянный Дилан Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Стол деревянный Дилан Лофт

34
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол деревянный Сайрус молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Сайрус молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 390
Оптовая цена

Стол деревянный Сайрус молочный

39
В наличии 3 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул AMARETT светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул AMARETT светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул AMARETT светло-серый

11
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Avior, серый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Avior, серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Avior, серый, велюр, черный каркас

14
В наличии 9 шт.В пути 2 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Стул Aurora 015 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Aurora 015, произведённого компанией ChiedoCover
10 59012
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Aurora 015

7
NewРаспродажа
Фотография товара Стул Blue 017 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Blue 017, произведённого компанией ChiedoCover
11 39011
12 790 ₽Оптовая цена

Стул Blue 017

6
NewРаспродажа
Фотография товара Стул Light 020 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Light 020, произведённого компанией ChiedoCover
10 59012
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Light 020

6
NewРаспродажа
Настоящее фото товара Стул барный Dark 020, произведённого компанией ChiedoCover
19 7907
21 090 ₽Оптовая цена

Стул барный Dark 020

6
NewРаспродажа
Фотография товара Стул Facet 150 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Facet 150, произведённого компанией ChiedoCover
10 69012
12 090 ₽Оптовая цена

Стул Facet 150

14
NewРаспродажа
Настоящее фото товара Стул барный Meadow 201, произведённого компанией ChiedoCover
32 6904
33 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Meadow 201

10
New
Фотография товара Стул Дженни букле, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дженни букле, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Дженни букле, зеленый

7
В наличии 46 шт.
New
Фотография товара Стул Дженни букле, бежево-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дженни букле, бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Дженни букле, бежево-серый

9
В наличии 16 шт.

Товар в корзине

Стул Дженни, букле, светло-серый
Стул Дженни, букле, светло-серый
8 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Брадшо, черный / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Брадшо, черный / белый , произведённого компанией ChiedoCover
75 890
Оптовая цена

Стол Брадшо, черный / белый

43
Фотография товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый

42
В наличии 10 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Стол Лофт-3

39
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
от14 09022
17 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука

50
В наличии 96 шт.В пути 87 шт.