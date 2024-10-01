Характеристики товара
Описание
Изящный стул с комфортным сиденьем и спинкой. Обивка выполнена из прочной ткани с мягким ворсом в стиле букле, необычная фактура и мягкость добавляют стулу больше уюта.
Эргономичная спинка обеспечивают максимальный комфорт в процессе работы или отдыха. Прочный каркас выдерживает до нагрузку до 120 кг. Подпятники в основании предотвращают скольжение и защищают напольные покрытия от царапин.
Современный дизайн, который сочетается с любым интерьером.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина530 мм
- Высота740 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес5.4 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки980 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Объём упаковки0.34 м3
- Вес упаковки11.90 кг