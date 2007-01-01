Характеристики товара
Описание
Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из литого алюминия с накладками.
Механизм качания Синхромеханизм качания с фиксацией в 3х положениях
Крестовина: Литой алюминий
Ролики Стандарт BIFMA 5.1, Нейлон
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина600 мм
- Высота1280 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья460/540 мм
- Высота спинки740 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Обивкакожа PU
Параметры упаковки
- Ширина упаковки920 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки280 мм
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет