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Настоящее фото товара Кресло College HLC-2413L-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло College HLC-2413L-1/Black
43 оценки
33 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло College HLC-2413L-1/Black - фото 1Кресло College HLC-2413L-1/Black - фото 2Кресло College HLC-2413L-1/Black - фото 3Кресло College HLC-2413L-1/Black - фото 4

Кресло College HLC-2413L-1/Black

Артикул: CH-024-559
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1280 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях

Регулировка высоты (газлифт)

Подлокотники выполнены из литого алюминия с накладками.

Механизм качания Синхромеханизм качания с фиксацией в 3х положениях

Крестовина: Литой алюминий

Ролики Стандарт BIFMA 5.1, Нейлон


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1280 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья460/540 мм
  • Высота спинки740 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Обивкакожа PU

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки280 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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