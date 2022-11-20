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Кресло College HLC-2413L-1/Black

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Характеристики товара

Описание

Конструкция:

Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из литого алюминия с накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг

Характеристики:

Обивка Кожа PU
Подлокотники Литой алюминий с кожаными накладками
Механизм качания Синхромеханизм качания с фиксацией в 3х положениях
Крестовина Литой алюминий
Ролики Стандарт BIFMA 5.1, Нейлон
Цвет Черный
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 60x61x128 см
Высота спинки 74 см
Высота от пола до сиденья 46-54 см
Ширина сиденья 52 см
Глубина сиденья 45 см
Габариты коробки 92x28x65 см
Объем коробки 0,17
Высота кресла 120-128 см

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Основные характеристики

  • Высота1280 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина600 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный

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