Характеристики товара
Описание
Конструкция:
Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из литого алюминия с накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг
Характеристики:
Обивка Кожа PU
Подлокотники Литой алюминий с кожаными накладками
Механизм качания Синхромеханизм качания с фиксацией в 3х положениях
Крестовина Литой алюминий
Ролики Стандарт BIFMA 5.1, Нейлон
Цвет Черный
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 60x61x128 см
Высота спинки 74 см
Высота от пола до сиденья 46-54 см
Ширина сиденья 52 см
Глубина сиденья 45 см
Габариты коробки 92x28x65 см
Объем коробки 0,17
Высота кресла 120-128 см
Основные характеристики
- Высота1280 мм
- Ширина610 мм
- Глубина600 мм
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветчерный