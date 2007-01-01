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Настоящее фото товара Стул Бруно велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бруно велюр коричневый
26 оценок
6 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Бруно велюр коричневый - фото 1Стул Бруно велюр коричневый - фото 2Стул Бруно велюр коричневый - фото 3Стул Бруно велюр коричневый - фото 4

Стул Бруно велюр коричневый

Артикул: CH-052-628
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья495 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул с подлокотниками Бруно велюр коричневый ножки черные металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья495 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес6.9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15.2 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Габариты упаковки для логистики990
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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