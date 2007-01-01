Характеристики товара
Описание
Стул с подлокотниками Бруно велюр коричневый ножки черные металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина570 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья495 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Вес6.9 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Вес упаковки15.2 кг
- Объём упаковки0.34 м3
- Габариты упаковки для логистики990
- Изделия стопируютсяНет