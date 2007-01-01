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Стул пластиковый Apex, металл, хром, голубой - фото 1Стул пластиковый Apex, металл, хром, голубой - фото 2

Стул пластиковый Apex, металл, хром, голубой

Артикул: CH-072-451
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул экологический PP современный в виде веток дерева (пластик глянцевый+металл хромированный)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота820 мм

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Изделия стопируютсяНет

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