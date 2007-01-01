Товар в корзине. Перейти
Стул Remedy, каркас белый, велюр бежевый - фото 1Стул Remedy, каркас белый, велюр бежевый - фото 2Стул Remedy, каркас белый, велюр бежевый - фото 3

Стул Remedy, каркас белый, велюр бежевый

Артикул: CH-079-280
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота900 мм
  • Материал сиденьявелюр
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Brandy-X графит
Фотография товара Стул Brandy-X графит от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Brandy X, бежевый/ белый каркас
Фотография товара Стул Brandy X, бежевый/ белый каркас от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья обеденные Remedy великолепно сочетают в себе стиль и комфорт. Сиденья покрыты велюровой тканью. Она приятна на ощупь и обеспечивает дополнительный комфорт во время приема пищи. Высокая спинка стульев обеспечивает поддержку спины и позволяет сидеть за столом длительное время без дискомфорта.

Стулья обеденные Remedy прекрасно впишутся в любой интерьер - будь то классический или современный стиль. Они могут использоваться не только в обеденной зоне, но и в гостиной, офисе или кафе.

Эти стулья обладают не только привлекательным внешним видом, но и прочностью. Их конструкция изготовлена из качественных материалов, что гарантирует долговечность и надежность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота900 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь, металл
  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Бруно 2-МБ (барный) с мягкой вставкой на спинке из дерева, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул Бруно 2-МБ (барный) с мягкой вставкой на спинке из дерева

42
В корзине
Фотография товара Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб

43
В наличии 9 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Руджеро, орех/ шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руджеро, орех/ шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Стул Руджеро, орех/ шоколад

45
В наличии 4 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Седа светло-серый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Седа светло-серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Стул Седа светло-серый / черный

60
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, бежевый

39
В наличии 4 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Логан NEW велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан NEW велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Логан NEW велюр бежевый

53
В наличии 88 шт.В пути 24 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Nordic B111 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Nordic B111, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590
Оптовая цена

Кресло Nordic B111

86
В корзине
Фотография товара Стул Franz, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Franz, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Franz, зеленый

91
В наличии 5 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Oxville, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oxville, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Oxville, голубой

58
В наличии 190 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Peacock от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Peacock, произведённого компанией ChiedoCover
от186 190
Оптовая цена

Кресло Peacock

32
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол АРКОС 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 3, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена

Стол АРКОС 3

39
В корзине
Фотография товара Стол EAMES, черный, D100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол EAMES, черный, D100, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена

Стол EAMES, черный, D100

11
В наличии 25 шт.
В корзине
Фотография товара Журнальный стол ST-052 white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол ST-052 white, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Журнальный стол ST-052 white

41
В наличии 30 шт.
В корзине
Фотография товара Стол деревянный Lorini 90 white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Lorini 90 white, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Стол деревянный Lorini 90 white

41
В наличии 13 шт.
В корзине
Фотография товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190

Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс

44
В корзине
Фотография товара Стол Мюнхен 1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мюнхен 1 , произведённого компанией ChiedoCover
от62 590
Оптовая цена

Стол Мюнхен 1

30
В корзине
Фотография товара Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный , произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный

36
В наличии 29 шт.
В корзине
Фотография товара Стол ALATRI MATT WHITE MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ALATRI MATT WHITE MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
от78 790
Оптовая цена

Стол ALATRI MATT WHITE MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK

5
В наличии 13 шт.
В корзине
Фотография товара Стол АРКОС 3-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 3-2, произведённого компанией ChiedoCover
25 590
Оптовая цена

Стол АРКОС 3-2

49
В корзине
Настоящее фото товара Стол Пальмира, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена

Стол Пальмира

32
В корзине

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Blue 017 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Blue 017, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена

Стул Blue 017

6
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Solstice, серый new от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solstice, серый new, произведённого компанией ChiedoCover
2 99035
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Solstice, серый new

8
В наличии 100 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Рич слоновая кость/серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рич слоновая кость/серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Рич слоновая кость/серый

5
В наличии 6 шт.
В корзине
Фотография товара Стул с подлокотниками Flow, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Flow, белый, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Flow, белый

11
В корзине
Настоящее фото товара Стул пластиковый Lori, черный, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул пластиковый Lori, черный, каркас металл

6
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Hes, голубой, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Hes, голубой, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
9 5903
9 790 ₽

Стул Hes, голубой, велюр

15
В наличии 6 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), серый

11
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), малиновый

6
В корзине
New
Фотография товара Стул Remedy, каркас черный, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Remedy, каркас черный, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Стул Remedy, каркас черный, велюр черный

9
В корзине
Фотография товара Стул Remedy, каркас черный, велюр графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Remedy, каркас черный, велюр графит, произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Стул Remedy, каркас черный, велюр графит

12
В корзине

Товар в корзине

Стул Remedy, каркас белый, велюр бежевый
Стул Remedy, каркас белый, велюр бежевый
2 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол АРКОС 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 3, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена

Стол АРКОС 3

39
В корзине
Фотография товара Стол EAMES, черный, D100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол EAMES, черный, D100, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена

Стол EAMES, черный, D100

11
В наличии 25 шт.
В корзине
Фотография товара Журнальный стол ST-052 white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол ST-052 white, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Журнальный стол ST-052 white

41
В наличии 30 шт.
В корзине
Фотография товара Стол деревянный Lorini 90 white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Lorini 90 white, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Стол деревянный Lorini 90 white

41
В наличии 13 шт.
В корзине

Акции для вас

Новость от 20.01.2023 Новинка! Стулья Астра и Грета
Новинка! Стулья Астра и Грета

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.08.2023 Новинка: Стул Kato
Новинка: Стул Kato

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 18.10.2019 Страшные скидки
Страшные скидки

Думаете, ничего не боитесь? Тогда предлагаем вам ужасающую акцию!

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.