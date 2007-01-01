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Настоящее фото товара Стул Оскар велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Оскар велюр оранжевый
26 оценок
6 99037
10 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Оскар велюр оранжевый - фото 1Стул Оскар велюр оранжевый - фото 2Стул Оскар велюр оранжевый - фото 3Стул Оскар велюр оранжевый - фото 4Стул Оскар велюр оранжевый - фото 5Стул Оскар велюр оранжевый - фото 6Стул Оскар велюр оранжевый - фото 7
Распродажа

Стул Оскар велюр оранжевый

Артикул: CH-031-058
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветоранжевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки930 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки28.7 кг
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Габариты упаковки для логистики930
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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