Характеристики товара
Описание
Классический обеденный стул Chilly рогожка Lumos без подлокотников на металлических ножках плоской формы. Мягкая обивка выполнена из рогожки прочного и износостойкого материала. Внутренняя сторона сиденья и спинки украшена геометричной строчкой. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны. Максимальная нагрузка - 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина560 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес4.3 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Цветтемно-серый
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки490 мм
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Изделия стопируютсяНет