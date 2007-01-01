Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул полубарный Oggy, велюр, темно-серый
Стул полубарный Oggy, велюр, темно-серый
Артикул: CH-079-912
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота975 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Oggy — элегантность и комфорт в современном стиле.

Современный дизайн и эстетика. Лаконичный дизайн с квадратной спинкой придется по душе любителям комфорта и уюта. Его изысканная геометрическая стёжка в виде ромбов и светло-серый оттенок велюровой обивки создают эффектный визуальный акцент в любом интерьере.

Комфорт и эргономика.

Мягкое сиденье и спинка, выполненные из приятного на ощупь велюра, обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Удобная подставка для ног и оптимальная высота (97,5 см) делают стул идеальным для барных стоек.

Прочность и надежность.

Металлические ножки из стали окрашены в элегантный чёрный цвет и обеспечивают устойчивость конструкции. Максимальная нагрузка до 120 кг делает этот стул практичным и долговечным решением для любого пространства.

Универсальность использования.

Благодаря универсальному дизайну и отсутствию подлокотников стул подходит для различных помещений — от домашней кухни до стильного кафе или бара.

Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота975 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Высота до сиденья640 мм
  • Вес5.34 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки12.80 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

