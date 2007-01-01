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Полубарный стул Ava, бежевый, черный - фото 1Полубарный стул Ava, бежевый, черный - фото 2Полубарный стул Ava, бежевый, черный - фото 3

Полубарный стул Ava, бежевый, черный

Артикул: CH-074-060
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина485 мм
  • Глубина555 мм
  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Цветбежевый, черный

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