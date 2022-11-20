Товар в корзине. Перейти
Стул Тревизо полубарный темно-серая экокожа - фото 1Стул Тревизо полубарный темно-серая экокожа - фото 2Стул Тревизо полубарный темно-серая экокожа - фото 3Стул Тревизо полубарный темно-серая экокожа - фото 4Стул Тревизо полубарный темно-серая экокожа - фото 5

Стул Тревизо полубарный темно-серая экокожа

Артикул: CH-034-813
3 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул CHILLI-Q розовый, белый каркас
Стул CHILLI-Q розовый, белый каркас
Следующий Стул Тревизо полубарный светло-коричневая экокожа
Стул CHILLI-Q розовый, белый каркас

Характеристики товара

Описание

Несмотря на утонченность высоких ножек и видимую хрупкость, полубарный стул Тревизо сверхустойчив. Дополнительные перекладины, одну из которых можно использовать как подставку для ног, усиливают надежность конструкции. При этом различное оформление передних и задних опор корреспондирует с разнофактурной обивкой (тканевое покрытие и вставка из экокожи), за счет чего расширяются стилистические границы использования полубарного стула Тревизо.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота920 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес8 кг
  • ОбивкаИскуственная кожа
  • Цветсерый

Похожие товары

Ножки полубарные, металлическиеНастоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050
36

Ножки полубарные, металлические

Стул Элис полубарный, светло-серый, 65 смНастоящее фото товара Стул Элис полубарный, светло-серый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99053
24 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Элис полубарный, светло-серый, 65 см

В наличии 32 шт.
Стул барный Такер со встроенной подушкойНастоящее фото товара Стул барный Такер со встроенной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
6 59027
8 990 ₽
38

Стул барный Такер со встроенной подушкой

Cтул Чили полубарныйНастоящее фото товара Cтул Чили полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
15

Cтул Чили полубарный

Cтул Чили барныйНастоящее фото товара Cтул Чили барный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
12

Cтул Чили барный

Стул полубарный Тони, коричневый, 65 смНастоящее фото товара Стул полубарный Тони, коричневый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от11 0904
11 490 ₽
24

Стул полубарный Тони, коричневый, 65 см

Настоящее фото товара Стул Олимпия полубарный, Pluton 101, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
14

Стул Олимпия полубарный, Pluton 101

Стул Олимпия полубарный, Candy CreamНастоящее фото товара Стул Олимпия полубарный, Candy Cream, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
2

Стул Олимпия полубарный, Candy Cream

Полубарный стул Artemis, розовый велюрНастоящее фото товара Полубарный стул Artemis, розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
8 350
Оптовая цена
5

Полубарный стул Artemis, розовый велюр

Полубарный стул Chilli Q Square, бежевый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Полубарный стул Chilli Q Square, бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 250
Оптовая цена
4

Полубарный стул Chilli Q Square, бежевый велюр/ черный каркас

В наличии 98 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кресло Сан Марино, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
16

Кресло Сан Марино

Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена
9

Стул пластиковый One Shot с подлокотниками

Стол ЦИЛИНДР Настоящее фото товара Стол ЦИЛИНДР , произведённого компанией ChiedoCover
36 890
Оптовая цена
6

Стол ЦИЛИНДР

Набор елочных шаров Unicorn Fantasy 10 см, 12 штНастоящее фото товара Набор елочных шаров Unicorn Fantasy 10 см, 12 шт, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Набор елочных шаров Unicorn Fantasy 10 см, 12 шт

Стул Chic, серый, серая сталь/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Chic, серый, серая сталь/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 800
Оптовая цена
10

Стул Chic, серый, серая сталь/ черный каркас

В наличии 260 шт.
Стул Berg бархат синийНастоящее фото товара Стул Berg бархат синий, произведённого компанией ChiedoCover
11 900
Оптовая цена
12

Стул Berg бархат синий

Стол Жи-Ши d1000, HPL Белый матовыйНастоящее фото товара Стол Жи-Ши d1000, HPL Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
24

Стол Жи-Ши d1000, HPL Белый матовый

Другие товары из разделадругие
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
12

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
4

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
16

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
10

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
4

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
32

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Bridell KilimНастоящее фото товара Стул Bridell Kilim, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
7

Стул Bridell Kilim