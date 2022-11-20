Характеристики товара
Описание
Несмотря на утонченность высоких ножек и видимую хрупкость, полубарный стул Тревизо сверхустойчив. Дополнительные перекладины, одну из которых можно использовать как подставку для ног, усиливают надежность конструкции. При этом различное оформление передних и задних опор корреспондирует с разнофактурной обивкой (тканевое покрытие и вставка из экокожи), за счет чего расширяются стилистические границы использования полубарного стула Тревизо.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Высота920 мм
- Глубина520 мм
- Вес8 кг
- ОбивкаИскуственная кожа
- Цветсерый