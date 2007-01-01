Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул полубарный Ollis, велюр, светло-серый
Стул полубарный Ollis, велюр, светло-серый
7 390
Стул полубарный Ollis, велюр, светло-серый - фото 1Стул полубарный Ollis, велюр, светло-серый - фото 2Стул полубарный Ollis, велюр, светло-серый - фото 3Стул полубарный Ollis, велюр, светло-серый - фото 4Стул полубарный Ollis, велюр, светло-серый - фото 5
Артикул: CH-079-896
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота975 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Характеристики товара

Описание

Современный дизайн с элементами лофта

Полубарный стул Ollis станет эффектным акцентом в любом интерьере. Его силуэт подчёркнут лаконичной черной стальной основой и уютной обивкой из тёмно-зеленого велюра, которая придаёт изделию элегантный вид.

Комфорт и эргономика

Мягкая спинка и сиденье выполнены с вертикально-квадратной прострочкой, создающей не только визуальную структуру, но и дополнительную поддержку спины. Мягкий наполнитель обеспечивает комфорт даже при длительном сидении.

Функциональные детали

Под сиденьем предусмотрена металлическая подставка для ног — идеальное решение для расслабленной посадки. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые защищают напольные покрытия от царапин и предотвращают скольжение.

Универсальность применения

Благодаря лаконичному современному дизайну и устойчивой конструкции, стул Ollis идеально впишется в домашнюю кухню, барную зону, гостиную или интерьер кафе и ресторанов в стиле лофт.

Ollis — это гармоничное сочетание эстетики, комфорта и надежности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота975 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Вес5.34 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки12.80 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

