Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Техас экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Техас экокожа, серый
26 оценок
9 49044
16 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Техас экокожа, серый - фото 1Стул Техас экокожа, серый - фото 2Стул Техас экокожа, серый - фото 3
Распродажа

Стул Техас экокожа, серый

Артикул: CH-012-789
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный ANT, черный, 65 см
Фотография товара Стул полубарный ANT, черный, 65 см от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Texas, экокожа, коричневый
Фотография товара Стул Texas, экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Металлический каркас повторяет форму сиденья, не выбиваясь из единого стиля, конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг.

Стул ТЕХАС подойдёт для обустройства кафе или дома, позволит удобно расположиться в гостиной, кухне или столовой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Габариты упаковки для логистики680
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Лилия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лилия, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена

Стул Лилия

82
Фотография товара Стул КАПРИ 26-1 полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 26-1 полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена

Стул КАПРИ 26-1 полубарный

35
Фотография товара Стул КАПРИ 22 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 22, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул КАПРИ 22

32
Распродажа
Фотография товара Стул РЭЙС СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул РЭЙС СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), произведённого компанией ChiedoCover
от23 09024
30 090 ₽Оптовая цена

Стул РЭЙС СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА)

108
Фотография товара Стул барный Флай, жаккард Морис 10, велюр Вельвет люкс 62, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Флай, жаккард Морис 10, велюр Вельвет люкс 62, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790

Стул барный Флай, жаккард Морис 10, велюр Вельвет люкс 62, ножки бук

8
  • желтый, белый, черный
  • оранжевый, белый, черный
Распродажа
Фотография товара Стул Edie, пластик, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Edie, пластик, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 9908
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Edie, пластик, желтый

26
  • желтый
  • коричневый
  • черный
  • белый
В наличии 90 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ), красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ), красный

5
Распродажа
Фотография товара Стул Антарио, букле, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Антарио, букле, латте, произведённого компанией ChiedoCover
12 9906
13 720 ₽

Стул Антарио, букле, латте

12
  • серый
  • бежевый
  • зеленый
  • терракот
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Катус, терракот, елочка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Катус, терракот, елочка, произведённого компанией ChiedoCover
8 79027
11 990 ₽

Стул обеденный Катус, терракот, елочка

9
В наличии 41 шт.
Фотография товара Стул Надин, шенилл Медиссон 02, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Надин, шенилл Медиссон 02, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Стул Надин, шенилл Медиссон 02, морилка черная

13
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Блиц, темный ясень, мрамор серый глянцевый, керамогранит/ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
61 790

Стол Блиц, темный ясень, мрамор серый глянцевый, керамогранит/ЛДСП

13
  • белый, черный
  • серый, черный
Настоящее фото товара Стол обеденный круглый BORN, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Стол обеденный круглый BORN

7
Новинка
Фотография товара Стол Салфи, черный/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Салфи, черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
28 190

Стол Салфи, черный/керамика белая

8
  • бежевый, черный
  • белый, черный
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол складной 1208НМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной 1208НМ, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стол складной 1208НМ

32
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Рольф 1100+300 Р20 даркстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Стол раздвижной Рольф 1100+300 Р20 даркстоун, черный муар

5
  • черный
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый
  • белый, серый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол T-2 барный, высота 70-90см, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол T-2 барный, высота 70-90см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стол T-2 барный, высота 70-90см, белый

7
  • белый
  • черный
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стол обеденный Лиса Вайт, 180*90*75, керамика, металл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Лиса Вайт, 180*90*75, керамика, металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
32 190

Стол обеденный Лиса Вайт, 180*90*75, керамика, металл, белый

6
Фотография товара Стол Маргит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Маргит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990

Стол Маргит

41
Фотография товара Стол Тави, дуб темный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тави, дуб темный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
45 390

Стол Тави, дуб темный, черный

5
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, дуб вотан, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, дуб вотан, черный муар

8
  • белый, темно-серый
  • черный
  • серый
  • коричневый, черный
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела стулья для кафе

Фотография товара Стул Ницца барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ницца барный, произведённого компанией ChiedoCover
18 390
Оптовая цена

Стул Ницца барный

53
Распродажа
Фотография товара Стул Лавал, пыльно-фиолетовый бархат/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лавал, пыльно-фиолетовый бархат/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 1909
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Лавал, пыльно-фиолетовый бархат/ золото

46
  • белый
  • фиолетовый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, велюр Романтика 62, спинка рогожка Букле Дарк грей, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр Романтика 62, спинка рогожка Букле Дарк грей, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19022
9 190 ₽

Стул Тюльпан, велюр Романтика 62, спинка рогожка Букле Дарк грей, металлические ножки

55
Фотография товара Стул Шилин, коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шилин, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Стул Шилин, коричневая экокожа

46
  • коричневый
  • серый
  • черный
  • белый, серый
В наличии 70 шт.
Фотография товара Стул Фабиано, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фабиано, белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Фабиано, белый

45
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Байона, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Байона, орех, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Стул Байона, орех

45
В наличии 1 шт.
Фотография товара Cтул Стайлс, синяя ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Стайлс, синяя ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Cтул Стайлс, синяя ткань

5
  • синий, черный
  • черный
Фотография товара Полубарный стул Толикс, цвет каркаса по РАЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Толикс, цвет каркаса по РАЛ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Полубарный стул Толикс, цвет каркаса по РАЛ

5
  • серый
  • синий
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стул Bruno, зеленый жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Стул Bruno, зеленый жаккард

15
Фотография товара Стул обеденный Gigi, шенилл, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Gigi, шенилл, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул обеденный Gigi, шенилл, зеленый

26
В наличии 39 шт.

Товар в корзине

Стул Техас экокожа, серый
Стул Техас экокожа, серый
от 9 490
16 690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Блиц, темный ясень, мрамор серый глянцевый, керамогранит/ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
61 790

Стол Блиц, темный ясень, мрамор серый глянцевый, керамогранит/ЛДСП

13
  • белый, черный
  • серый, черный
Настоящее фото товара Стол обеденный круглый BORN, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Стол обеденный круглый BORN

7
Новинка
Фотография товара Стол Салфи, черный/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Салфи, черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
28 190

Стол Салфи, черный/керамика белая

8
  • бежевый, черный
  • белый, черный
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол складной 1208НМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной 1208НМ, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стол складной 1208НМ

32
В наличии 30 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности