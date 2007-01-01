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Настоящее фото товара Стул Saloon, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Saloon
99 оценок
15 690
Товар в корзине. Перейти
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Стул Saloon

Артикул: CH-050-224
99 оценок
Основные характеристики
  • Ширина485 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Saloon — элегия формы и содержания. Воздушный характер создан долговечным союзом крепкого вяза и пластичного ротанга. Фокус — на эффектной спинке, образованной геометрическим переплетением Y-деталей. Которые напоминают стрельчатую форму готических витражей. Спинка смотрится эстетично, неординарно, вызывает ассоциации и стимулирует воображение. А также обеспечивает комфортную поддержку корпуса.
Стул Saloon выделяется современным дизайном с историческим подтекстом. Благодаря этому он легко впишется как в актуальный, динамичный интерьер, так и в аранжировку с характером классики, ретро. Используйте его на кухне, в обеденной зоне, гостиной, спальне, рабочем уголке, кафе, студии, баре, ресторане как практичный предмет мебели и как элемент исключительного дизайна.
Материал каркаса и ножек - массив вяза, материал сидения - натуральный ротанг. Размер упаковки: 50,5х54х90 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина485 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4.2 кг
  • Материалдерево
  • Материал сиденьяверевочное плетение
  • Цветбежевый
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки505 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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