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Стул Saloon

Артикул: CH-050-224
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив вяза, материал ножек - массив вяза, Материал обивки - ротанг.

Размер упаковки: 50,5х54х90 см.

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Основные характеристики

  • Ширина485 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4.2 кг
  • Материалдерево
  • Материал сиденьяверевочное плетение
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки505 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Объём упаковки0.25 м3

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