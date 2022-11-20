Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - массив вяза, материал ножек - массив вяза, Материал обивки - ротанг.
Размер упаковки: 50,5х54х90 см.
Основные характеристики
- Ширина485 мм
- Глубина520 мм
- Высота880 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес4.2 кг
- Материалдерево
- Материал сиденьяверевочное плетение
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки505 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Объём упаковки0.25 м3