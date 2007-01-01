Характеристики товара
Описание
Стул Saloon — элегия формы и содержания. Воздушный характер создан долговечным союзом крепкого вяза и пластичного ротанга. Фокус — на эффектной спинке, образованной геометрическим переплетением Y-деталей. Которые напоминают стрельчатую форму готических витражей. Спинка смотрится эстетично, неординарно, вызывает ассоциации и стимулирует воображение. А также обеспечивает комфортную поддержку корпуса.
Стул Saloon выделяется современным дизайном с историческим подтекстом. Благодаря этому он легко впишется как в актуальный, динамичный интерьер, так и в аранжировку с характером классики, ретро. Используйте его на кухне, в обеденной зоне, гостиной, спальне, рабочем уголке, кафе, студии, баре, ресторане как практичный предмет мебели и как элемент исключительного дизайна.
Материал каркаса и ножек - массив вяза, материал сидения - натуральный ротанг. Размер упаковки: 50,5х54х90 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина485 мм
- Глубина520 мм
- Высота880 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес4.2 кг
- Материалдерево
- Материал сиденьяверевочное плетение
- Цветбежевый
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки505 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет