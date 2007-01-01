Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Prism B, черный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Prism B, черный, бежевый
12 оценок
1 890
Стул Prism B, черный, бежевый - фото 1Стул Prism B, черный, бежевый - фото 2Стул Prism B, черный, бежевый - фото 3Стул Prism B, черный, бежевый - фото 4Стул Prism B, черный, бежевый - фото 5
Стул Prism B, черный, бежевый

Артикул: CH-082-931
12 оценок
Основные характеристики
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Такой силуэт выделяет стул среди аналогов и делает его выразительным акцентом в любом пространстве. Гармонично впишется в обстановку кухни, гостиной, кафе, офиса или летней веранды. Он одинаково уместен как в жилых, так и в коммерческих пространствах. Благодаря влагостойкому материалу стул можно использовать не только в помещении, но и на открытом воздухе — он не боится дождя, сырости и температурных перепадов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материалполипропилен
  • Тип ножекконусные
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

