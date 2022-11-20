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Стул Kongsberg, ткань Bella 21, ножки морилка органика - фото 1Стул Kongsberg, ткань Bella 21, ножки морилка органика - фото 2Стул Kongsberg, ткань Bella 21, ножки морилка органика - фото 3Стул Kongsberg, ткань Bella 21, ножки морилка органика - фото 4Стул Kongsberg, ткань Bella 21, ножки морилка органика - фото 5Стул Kongsberg, ткань Bella 21, ножки морилка органика - фото 6

Стул Kongsberg, ткань Bella 21, ножки морилка органика

Артикул: CH-049-816
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5,9 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбелый, бирюзовый

Выполненные заказы

Стул Kongsberg, ткань Bella 21, ножки морилка органика
Стул Kongsberg, ткань Bella 21, ножки морилка органикаСтул Kongsberg, ткань Bella 21, ножки морилка органикаСтул Kongsberg, ткань Bella 21, ножки морилка органикаСтул Kongsberg, ткань Bella 21, ножки морилка органикаСтул Kongsberg, ткань Bella 21, ножки морилка органикаСтул Kongsberg, ткань Bella 21, ножки морилка органикаСтул Kongsberg, ткань Bella 21, ножки морилка органика
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