Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина600 мм
- Высота890 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес5,9 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветбелый, бирюзовый
Стул One, черный
Стул Райан, металлокаркас черный
Стул Адамс, черный, велюр серый
Стул Эшли
Стул Дабл велюр серый с изумрудной вставкой
Стул Дабл велюр серый с розовой вставкой
Стул Дабл велюр тёмно-серый с зеленой вставкой
Стул Дабл велюр тёмно-серый с оранжевой вставкой
Стул Дабл велюр тёмно-серый со светло-серой вставкой
Стул Дабл велюр черный с желтой вставкой
Стул Азия 25мм
Раунд 20мм с широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Хит 25мм, золото, жаккард, каретная стяжка
Стул Наполеон, патина с серебром
Стул Орион белый, пластиковый
Стул Princess, слоновая кость
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло