Настоящее фото товара Стул Prism B, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Prism B, черный
6 оценок
1 890
Стул Prism B, черный - фото 1Стул Prism B, черный - фото 2Стул Prism B, черный - фото 3Стул Prism B, черный - фото 4
NEW

Стул Prism B, черный

Артикул: CH-082-924
6 оценок
Основные характеристики
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Такой силуэт выделяет стул среди аналогов и делает его выразительным акцентом в любом пространстве. Гармонично впишется в обстановку кухни, гостиной, кафе, офиса или летней веранды. Он одинаково уместен как в жилых, так и в коммерческих пространствах. Благодаря влагостойкому материалу стул можно использовать не только в помещении, но и на открытом воздухе — он не боится дождя, сырости и температурных перепадов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Тип ножекконусные
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

