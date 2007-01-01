Характеристики товара
Описание
Такой силуэт выделяет стул среди аналогов и делает его выразительным акцентом в любом пространстве. Гармонично впишется в обстановку кухни, гостиной, кафе, офиса или летней веранды. Он одинаково уместен как в жилых, так и в коммерческих пространствах. Благодаря влагостойкому материалу стул можно использовать не только в помещении, но и на открытом воздухе — он не боится дождя, сырости и температурных перепадов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материалполипропилен
- Тип ножекконусные
- Цветбежевый, серый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет