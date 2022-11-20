+7 922 906 67 77
ИзбранноеКорзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
Полукресла
    Подставки для ног
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          -6%

          Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки

          4.4
          Оптовая цена
          5 690 ₽5 990 ₽
          При покупке от 20 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки
          Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару

          Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки

          4.4
          5690 ₽5990 ₽
          В корзинуКупить сейчас
          Предыдущий товар в категории Стул Тюльпан, вельвет королевский синий
          Стул Тюльпан, вельвет королевский синий
          Следующий Стул Мила, рогожка серая
          Стул Мила, рогожка серая

          Характеристики товара

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Основные характеристики

          • Материал каркасаметалл
          • Материал сиденьяткань

          Отзывы о товаре

          Выполненные заказы

          Мягкий стул Тюльпан шоколад, серо-голубой
          Мягкий стул Тюльпан шоколад, серо-голубойМягкий стул Тюльпан шоколад, серо-голубой
          Подробнее о заказе

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
          2 040 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Дания 25мм
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк светлый патина, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Кроссбэк светлый патина
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк темный градиент, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кроссбэк темный градиент
          Настоящее фото товара Стол Темза ясень, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          80 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Темза ясень
          Настоящее фото товара Барный стул Sport, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Барный стул Sport, белый
          Настоящее фото товара Банкетка Флоренция, произведённого компанией ChiedoCover
          30 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Банкетка Флоренция
          Настоящее фото товара Банкетка Флоренция 2/2, произведённого компанией ChiedoCover
          32 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Банкетка Флоренция 2/2
          Настоящее фото товара Банкетка Флоренция 3, произведённого компанией ChiedoCover
          36 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Банкетка Флоренция 3
          Настоящее фото товара Банкетка Классика 3 Д, произведённого компанией ChiedoCover
          33 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Банкетка Классика 3 Д
          Настоящее фото товара Банкетка Венеция 3 Д, произведённого компанией ChiedoCover
          32 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Банкетка Венеция 3 Д

          Другие товары из раздела мягкие стулья оптом

          Настоящее фото товара Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover-31%
          5 590 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки
          Настоящее фото товара Стул Маллин, ножки бук, велюр небесно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          4 350 ₽4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Маллин, ножки бук, велюр небесно-голубой
          Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          4 350 ₽4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Маллин, велюр бежевый
          Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр синий / жаккард серый, ножки - орех, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 750 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Маллин, велюр синий / жаккард серый, ножки - орех
          Настоящее фото товара Стул Маллин, ножки бук, велюр светло-синий, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          4 350 ₽4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Маллин, ножки бук, велюр светло-синий
          Настоящее фото товара Стул Маллин Диамант, сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          4 950 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Маллин Диамант, сине-зеленый
          Настоящее фото товара Стул Маллин, шенилл синий / жаккард узор, ножки - венге, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Маллин, шенилл синий / жаккард узор, ножки - венге
          Настоящее фото товара Стул Маллин Диамант, вельвет синий, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          4 950 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Маллин Диамант, вельвет синий
          Настоящее фото товара Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличииНовинка
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          3.8
          Стул Марс, микрофибра цвет горчичный
          Настоящее фото товара Стул Маллин Диамант, вельвет красный, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          4 950 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Маллин Диамант, вельвет красный