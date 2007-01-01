Характеристики товара
Описание
Стул Ральф сочетает уютный дизайн и функциональные решения для ежедневного комфорта. Обивка из приятного на ощупь букле в светло-коричневом оттенке добавляет интерьеру тепло и текстурный акцент, а объёмная простёжка на спинке и сиденье придаёт модели расслабленный, домашний вид. Высокая спинка с анатомическим изгибом и мягкие подлокотники обеспечивают комфортную поддержку во время отдыха или работы. Благодаря поворотному механизму стул позволяет легко менять направление посадки, повышая удобство при общении или работе за столом. Прочная металлическая база с четырьмя ногами гарантирует устойчивость и выдерживает нагрузку до 100 кг. Стул Ральф станет стильным и функциональным элементом гостиной, кабинета или кухни. Универсальный цвет и современный силуэт позволяют легко вписать его в интерьеры в стиле модерн, сканди или минимализм, делая пространство уютным и удобным для жизни.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина640 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес9.45 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаЛДСП, металл
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки760 мм
- Вес упаковки9.70 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет