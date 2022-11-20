Стул Kuva, голубой

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Kuva, голубой

4.1
28 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло Рио, темно-серое
Кресло Рио, темно-серое
Следующий Стул Норман рогожка оливковый
Стул Норман рогожка оливковый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес12.5 кг
  • Материалрогожка
  • Цветголубой

Выполненные заказы

Стул Kuva, голубой велюр, каркас лак
Стул Kuva, голубой велюр, каркас лакСтул Kuva, голубой велюр, каркас лакСтул Kuva, голубой велюр, каркас лакСтул Kuva, голубой велюр, каркас лакСтул Kuva, голубой велюр, каркас лакСтул Kuva, голубой велюр, каркас лакСтул Kuva, голубой велюр, каркас лакСтул Kuva, голубой велюр, каркас лак
Подробнее о заказе

С этим товаром покупают

Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 200
7

Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стол Лидер 9Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49017
2 990 ₽
99Хит

Стол Лидер 9

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
9

Стол Миллер 140

Стул Хит 25мм - белый, кожзам белыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
7

Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Стул Кьявари Синий, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 9908
5 390 ₽
98Хит

Стол Лидер 3, белый

Стул Наполеон Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
129Хит

Стул Наполеон Серебро, деревянный

Стул Феникс Черный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
5

Стул Феникс Черный, пластиковый

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

Стул барный Либерти черныйНастоящее фото товара Стул барный Либерти черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
11

Стул барный Либерти черный

В наличии 31 шт.
Стул барный Бентли, белыйНастоящее фото товара Стул барный Бентли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
10

Стул барный Бентли, белый

В наличии 100 шт.
Стул барный Бентли, черныйНастоящее фото товара Стул барный Бентли, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Бентли, черный

В наличии 100 шт.
Стул Консек барный, мягкий, золотойНастоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
6

Стул Консек барный, мягкий, золотой

Стул Лофт-11 МНастоящее фото товара Стул Лофт-11 М, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
8

Стул Лофт-11 М

Кресло КС-2Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
8

Кресло КС-2

Кресло КС-6Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Кресло КС-6

Кресло ПрестижНастоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
12

Кресло Престиж

Кресло РегалНастоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
14

Кресло Регал

Кресло РойНастоящее фото товара Кресло Рой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
6

Кресло Рой

Кресло СтепНастоящее фото товара Кресло Степ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
13

Кресло Степ

Кресло ФорсНастоящее фото товара Кресло Форс, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
7

Кресло Форс

Настоящее фото товара Кресло Хокер, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
14

Кресло Хокер

Кресло ЭмирНастоящее фото товара Кресло Эмир, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
15

Кресло Эмир

Кресло БигНастоящее фото товара Кресло Биг, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
11

Кресло Биг

Кресло Биг+Настоящее фото товара Кресло Биг+, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
15

Кресло Биг+

Кресло Бона (бронза)Настоящее фото товара Кресло Бона (бронза), произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена
15

Кресло Бона (бронза)

Кресло БюджетНастоящее фото товара Кресло Бюджет, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
12

Кресло Бюджет

Кресло Ева ЛайтНастоящее фото товара Кресло Ева Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
10

Кресло Ева Лайт

Кресло СпредНастоящее фото товара Кресло Спред, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
14

Кресло Спред

Кресло ГелиосНастоящее фото товара Кресло Гелиос, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
12

Кресло Гелиос

Кресло Чери БигНастоящее фото товара Кресло Чери Биг, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
6

Кресло Чери Биг

Стул БоскоНастоящее фото товара Стул Боско, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
9

Стул Боско

Стул Изо PLНастоящее фото товара Стул Изо PL, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена
9

Стул Изо PL

Стул КветаНастоящее фото товара Стул Квета, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
9

Стул Квета

Стул МарсНастоящее фото товара Стул Марс, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
13

Стул Марс

Стул Самба, бежевый, каркас хромНастоящее фото товара Стул Самба, бежевый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 65013
4 190 ₽
108Хит

Стул Самба, бежевый, каркас хром

Стул СильвияНастоящее фото товара Стул Сильвия, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
7

Стул Сильвия

Стул Стандарт +Настоящее фото товара Стул Стандарт +, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
13

Стул Стандарт +

Стул Балун GНастоящее фото товара Стул Балун G, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена
13

Стул Балун G

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Стул Хит 25мм - серебро, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 000
12

Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона

Секция стульев Хит - золото, ромб красныйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
9

Секция стульев Хит - золото, ромб красный

Стул Bertoia полубарный черныйНастоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99034
14 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Bertoia полубарный черный

В наличии 82 шт.
Кресло TopChairs City черныйНастоящее фото товара Кресло TopChairs City черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 99021
14 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло TopChairs City черный

В наличии 100 шт.
Кресло TopChairs Village черныйНастоящее фото товара Кресло TopChairs Village черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
8

Кресло TopChairs Village черный

Настоящее фото товара Стул Самба черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
12

Стул Самба черный

Стул барный Флэш черный, бронзовые ножкиНастоящее фото товара Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49017
8 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки

В наличии 93 шт.
Настоящее фото товара Стул Odda черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена
14

Стул Odda черный

Стол обеденный КерманНастоящее фото товара Стол обеденный Керман, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена
11

Стол обеденный Керман

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросно, произведённого компанией ChiedoCover
от55 790
Оптовая цена
15

Стол обеденный Кросно

Настоящее фото товара Стол обеденный Кослан мини, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена
7

Стол обеденный Кослан мини

Настоящее фото товара Письменный стол Леобен, произведённого компанией ChiedoCover
от57 190
Оптовая цена
15

Письменный стол Леобен

Настоящее фото товара Стеновая панель Дублин, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от650
Оптовая цена
9

Стеновая панель Дублин, дуб

Стол ArkiНастоящее фото товара Стол Arki, произведённого компанией ChiedoCover
от144 690
Оптовая цена
8

Стол Arki

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Настоящее фото товара Письменный стол Уно венге, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
9

Письменный стол Уно венге

Конфигурация складных столов №3Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №3, произведённого компанией ChiedoCover
от19 150
Оптовая цена
15

Конфигурация складных столов №3

Конфигурация складных столов №6Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №6, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена
10

Конфигурация складных столов №6

Настоящее фото товара Столик для холла Биоладж, произведённого компанией ChiedoCover
27 490
Оптовая цена
13

Столик для холла Биоладж

Кресло офисное TopChairs Original, черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Original, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99016
12 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло офисное TopChairs Original, черное

В наличии 100 шт.
Парта двухместная К1Настоящее фото товара Парта двухместная К1, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
15

Парта двухместная К1

Настоящее фото товара Кресло Флоренц, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
5

Кресло Флоренц

Стол обеденный раздвижной Azzuro Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Azzuro , произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена
10

Стол обеденный раздвижной Azzuro

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтыйНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
6

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый

Настоящее фото товара Стол Алекс 6, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
8

Стол Алекс 6

Настоящее фото товара Стул СТ-02, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стул СТ-02

Полукресло Шарри коричневый велюр AmoreНастоящее фото товара Полукресло Шарри коричневый велюр Amore, произведённого компанией ChiedoCover
от9 89019
12 190 ₽
7

Полукресло Шарри коричневый велюр Amore

Стул Тюльпан на крутящейся основеНастоящее фото товара Стул Тюльпан на крутящейся основе, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
10

Стул Тюльпан на крутящейся основе

Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99021
24 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

В наличии 4 шт.
Полукресло Лилия, серо-розовыйНастоящее фото товара Полукресло Лилия, серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
6

Полукресло Лилия, серо-розовый

Стол обеденный Dino Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dino

Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Стол обеденный Violet Настоящее фото товара Стол обеденный Violet , произведённого компанией ChiedoCover
от22 900
Оптовая цена
5

Стол обеденный Violet

Настоящее фото товара Парта с полочкой и углом наклона столешницы К2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
15

Парта с полочкой и углом наклона столешницы К2

Настоящее фото товара Слэб Обь, произведённого компанией ChiedoCover
от36 700
7

Слэб Обь

Кресло офисное TopChairs Clerk черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
9 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

В наличии 95 шт.
Стул Convers, античный оливковыйНастоящее фото товара Стул Convers, античный оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 100
Оптовая цена
7

Стул Convers, античный оливковый

В наличии 31 шт.
Стул Brandy, синийНастоящее фото товара Стул Brandy, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 250
Оптовая цена
13

Стул Brandy, синий

Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRICНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
5

Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC

Кресло компьютерное Lotus S10 экокожа красныйНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S10 экокожа красный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное Lotus S10 экокожа красный

В наличии 38 шт.
Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Business, произведённого компанией ChiedoCover
от64 000
Оптовая цена
7

Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Business

Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Pyramid, произведённого компанией ChiedoCover
от46 300
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное эргономичное Kulik System Pyramid

Стул Джулиан, синийНастоящее фото товара Стул Джулиан, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99021
14 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Джулиан, синий

Стул KON черныйНастоящее фото товара Стул KON черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49036
6 990 ₽Оптовая цена
6

Стул KON черный

В наличии 1 шт.
Стол компьютерный игровой TopChairs Arena красныйНастоящее фото товара Стол компьютерный игровой TopChairs Arena красный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
6

Стол компьютерный игровой TopChairs Arena красный

Настоящее фото товара Стул складной Brabix черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
15

Стул складной Brabix черный, экокожа

Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, металл/ черный , произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
12

Стул складной с твердой спинкой, металл/ черный

Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, хром/ слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
9

Стул складной с твердой спинкой, хром/ слоновая кость

Стол ХагенНастоящее фото товара Стол Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена
7

Стол Хаген

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от203 190
Оптовая цена
11

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ персиковый

Настоящее фото товара Кресло Маиро, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
9

Кресло Маиро

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ джунгли

Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-8N белый/черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
12

Кресло игровое VIKING-8N белый/черный

Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
6

Кресло CH-330M без подлокотников, молочный

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
12

Кресло CH-330M без подлокотников, темно-синий

В наличии 56 шт.
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, красная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
12

Кресло CH-330M без подлокотников, красная экокожа

Парта Junior, белыйНастоящее фото товара Парта Junior, белый, произведённого компанией ChiedoCover
30 990
Оптовая цена
9

Парта Junior, белый

Парта Junior, зеленыйНастоящее фото товара Парта Junior, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
27 390
Оптовая цена
7

Парта Junior, зеленый

Кресло игровое TopChairs Racer Midi черно-синееНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Racer Midi черно-синее, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99018
16 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло игровое TopChairs Racer Midi черно-синее

В наличии 13 шт.
Кресло игровое TopChairs Corvette оранжевоеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Corvette оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99016
19 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло игровое TopChairs Corvette оранжевое

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло Swan Chair красный кашемир, произведённого компанией ChiedoCover
от36 390
Оптовая цена
10

Кресло Swan Chair красный кашемир

В наличии 2 шт.
Кресло мужское барбер Ричард, каркас крашенный металлНастоящее фото товара Кресло мужское барбер Ричард, каркас крашенный металл, произведённого компанией ChiedoCover
76 450
Оптовая цена
15

Кресло мужское барбер Ричард, каркас крашенный металл

Настоящее фото товара Барный стул Salon молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
14

Барный стул Salon молочный

Настоящее фото товара Стеклянный стол Серсея серый/ орех кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена
9

Стеклянный стол Серсея серый/ орех кантри

Настоящее фото товара Стол Milena золото/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена
7

Стол Milena золото/ белый

Кресло игровое TopChairs Macan сероеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Macan серое, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99034
14 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло игровое TopChairs Macan серое

Стул Чендлер велюр желтыйНастоящее фото товара Стул Чендлер велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
9

Стул Чендлер велюр желтый

В наличии 2 шт.
Стул Барбара велюр серо-голубойНастоящее фото товара Стул Барбара велюр серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Барбара велюр серо-голубой

В наличии 2 шт.
Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черноеНастоящее фото товара Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99051
49 990 ₽Оптовая цена
12

Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное

В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Кресло Брамптон, серый/клетка, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
8

Кресло Брамптон, серый/клетка

Настоящее фото товара Стол Riga, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 800
Оптовая цена
7

Стол Riga, прозрачный

В наличии 213 шт.
Настоящее фото товара Стол Eliot, белое стекло/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от34 650
Оптовая цена
13

Стол Eliot, белое стекло/ дерево

Парикмахерское кресло КлассикНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Классик, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
6

Парикмахерское кресло Классик

Парикмахерское кресло КонтактНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Контакт, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
10

Парикмахерское кресло Контакт

Парикмахерское кресло РелаксНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Релакс, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена
11

Парикмахерское кресло Релакс

Парикмахерское кресло ЛейкНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Лейк, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена
7

Парикмахерское кресло Лейк

Парикмахерское кресло СилваноНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Силвано, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена
15

Парикмахерское кресло Силвано

Парикмахерское кресло PerfettoНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Perfetto, произведённого компанией ChiedoCover
22 690
Оптовая цена
10

Парикмахерское кресло Perfetto

Стул Lady пластик серо-зеленыйНастоящее фото товара Стул Lady пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 4908
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Lady пластик серо-зеленый

В наличии 40 шт.
Стул Beetle пластик черныйНастоящее фото товара Стул Beetle пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 99041
9 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Beetle пластик черный

В наличии 20 шт.
Стул Crocus с подушкой серо-зеленыйНастоящее фото товара Стул Crocus с подушкой серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Crocus с подушкой серо-зеленый

В наличии 97 шт.
Стул Solar, голубой шениллНастоящее фото товара Стул Solar, голубой шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
130Хит

Стул Solar, голубой шенилл

Стол Престиж, столешница HPL, светлыйНастоящее фото товара Стол Престиж, столешница HPL, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
7

Стол Престиж, столешница HPL, светлый

Кресло для офиса МГ-28 PLНастоящее фото товара Кресло для офиса МГ-28 PL, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
11

Кресло для офиса МГ-28 PL

Кресло для офиса МГ-21 ГОЛЬФНастоящее фото товара Кресло для офиса МГ-21 ГОЛЬФ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
15

Кресло для офиса МГ-21 ГОЛЬФ

Ортопедическое кресло GefestНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Gefest, произведённого компанией ChiedoCover
от39 690
Оптовая цена
15

Ортопедическое кресло Gefest

Настоящее фото товара Стул Кеми, барби розовый велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
14

Стул Кеми, барби розовый велюр, черные ножки

Комплект мебели под ротанг Idea Life 4Настоящее фото товара Комплект мебели под ротанг Idea Life 4, произведённого компанией ChiedoCover
32 290
Оптовая цена
5

Комплект мебели под ротанг Idea Life 4

Настоящее фото товара Стол для совещаний модульный Далевилл, произведённого компанией ChiedoCover
82 990
Оптовая цена
5

Стол для совещаний модульный Далевилл

Настоящее фото товара Стул Венеция М1, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
13

Стул Венеция М1

Стул Норман 2, шампаньНастоящее фото товара Стул Норман 2, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
15

Стул Норман 2, шампань

Настоящее фото товара Табурет Эден полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
14

Табурет Эден полубарный

Стул Самба М, оранжевый, каркас хромНастоящее фото товара Стул Самба М, оранжевый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 25017
3 890 ₽
10

Стул Самба М, оранжевый, каркас хром

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99012
3 390 ₽
10

Стол Лидер 1, 900х600, серый, серебро

В наличии 11 шт.

Другие товары из раздела

Стул Версаль велюр винныйНастоящее фото товара Стул Версаль велюр винный, произведённого компанией ChiedoCover
8 49023
10 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Версаль велюр винный

В наличии 17 шт.
Стул Флекс велюр оливковыйНастоящее фото товара Стул Флекс велюр оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Флекс велюр оливковый

В наличии 100 шт.
Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
108Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 96 шт.
Стул Кьявари Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
13

Стул Кьявари Черный, деревянный